Pogba-Real Madrid: lo United vuole 164, offerta merengue respinta

Il sogno Paul Pogba in casa Real Madrid sembra destinato a non materializzarsi. Il francese classe 1993 sarebbe il centrocampista perfetto per Zinedine Zidane. L’allenatore sta facendo la corte a Paul da molto tempo, ma strapparlo al Manchester United pare un’impresa impossibile. Nonostante il rendimento non proprio eccelso del transalpino con i Red Devils, lo United non vorrebbe privarsene. I mal di pancia dell’ex Juventus non stanno inducendo il club inglese a cederlo per forza, a meno che non arrivi un offerta importante. Superiore ai 105 milioni sborsati dal club di Old Trafford per strapparlo alla Juventus.

Secondo Times Sports, il Real Madrid avrebbe avanzato un’offerta rilevante ma che ancora non soddisfa le esigenze dei Red Devils: la Casa Blanca sarebbe disposta a cedere James Rodriguez più 27,4 milioni di sterline per Pogba. Lo United ha rimandato al mittente la ricca offerta, chiedendo apertamente 164 milioni di euro per liberare il centrocampista campione del mondo 2018. Una cifra altissima e considerevole per un calciatore non proprio in voga come negli scorsi anni. Pogba non è certamente il giocatore che meravigliava le platee in Italia nella Juventus: il suo ritorno a Manchester non lo ha mai fatto decollare veramente e dalle parti di Old Trafford cominciano a essere stufi delle sue prestazioni incolore. La Juventus potrebbe piazzare una controfferta a questo punto, ma dopo l’acquisto di De Ligt, i bianconeri non sembrano disposti a versare cifre troppo elevate sul mercato.