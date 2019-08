Politano-Fiorentina: i viola fanno sul serio, proposto all’Inter scambio con Biraghi

Matteo Politano non è riuscito a convincere Antonio Conte nell’Inter. Com’è noto, l’attaccante italiano non rientra nei piani di Conte per la sua Inter. Il tecnico non ha esitato a metterlo sul mercato nonostante la buona stagione disputata in nerazzurro lo scorso anno. Chiara scelta tecnica da parte dell’allenatore. Durante il ritiro asiatico, Politano non è proprio riuscito a far cambiare idea a Conte – nonostante il tecnico abbia speso buone parole per lui – ma le offerte per lui da parte di altri club, non mancano di certo.

La Fiorentina di Commisso infatti è in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni. I viola sono determinati all’acquisto di calciatori di qualità per la prossima stagione e l’ex Sassuolo pare essere il profilo adeguato. L’Inter vuole però una contropartita tecnica all’interno della trattativa. A Conte piace molto l’esterno sinistro della Nazionale, Cristiano Biraghi. Il calciatore ha dimostrato tutto il suo valore pure in Nazionale, andando in rete nel match di Nations League contro la Polonia, decisivo per la permanenza nella categoria principale della nuova competizione UEFA. Al momento, la trattativa è in fase di sviluppo ma qualora i viola decidano di inserire l’esterno in trattativa, le possibilità di concluderla sarebbero senz’altro molto alte.