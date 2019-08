Esordisce finalmente il Frosinone di Alessandro Nesta. L’ex tecnico del Perugia vuole dimostrare a tutti di che pasta è fatto dopo l’esperienza in Umbra, ripartendo dal Frosinone che questa sera affronterà il Pordenone nella prima giornata di Serie B. La squadra allenata dall’ex calciatore di Lazio e Milan, è reduce da due incontri finiti positivamente in Coppa Italia: infatti, il Frosinone è riuscito a battere sia Carrarese e Monopoli con risultati rotondi. A testimonianza di come Nesta stia facendo un ottimo lavoro.

Non può essere dello stesso avviso il Pordenone, neo promosso in Serie B e appena eliminato in Coppa Italia per mano del FeralpiSalò. Non un buon inizio per gli uomini di Tesser. L’obiettivo è senz’altro la salvezza, e partire con una eliminazione dalla coppa nazionale e incontrare alla prima giornata, un club che mira alla promozione in A, non è proprio il massimo. Calcio d’inizio questa sera alle ore 21.

Pordenone-Frosinone, diretta tv e streaming, dove vedere match Serie B, 26 agosto ore 21

Il posticipo della prima giornata di Serie B tra Pordenone e Frosinone sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 21, oggi 26 agosto. Lo streaming sarà disponibile per la visione su smartphone, tablet e computer. Buon divertimento!