Probabili Formazioni Bundesliga 3a giornata: Reus dal 1′

La terza giornata della massima competizione calcistica tedesca, la Bundesliga, si è aperta Venerdì 30 con la sfida netta vinta dal Lipsia in casa del Borussia Monchengladbach per 1-3 che ha portato la squadra di Nagelsmann a quota 9 punti in tre partite.

Il turno proseguirà Sabato 31 alle ore 15.30 con ben cinque partite in programma: Bayern Monaco vs Mainz, Friburgo vs Colonia, Bayer Leverkusen vs Hoffenheim, Shalke 04 vs Herta Berlino e Wolfsburg vs Paderborn.

Tra i match pomeridiani sicuramente spicca quello del nuovo Bayern Monaco di Kovac che dovrebbe schierare la sua squadra con un 4-3-3 con Neuer tra i pali, Pavard e Alaba sulle fasce con Sule ed Hernandez centrali di difesa a centrocampo confermato Tolisso che con Kimmich e Coutinho assisterà il tridente d’attacco composto da Coman, Lewandowsky e Gnabry. Probabile che a partita in corso ci sarà spazio per l’ormai ex calciatore dell’Inter, Ivan Perisic. Mentre il Mainz risponderà al Bayern scendendo in campo con un 4-3-1-2 con Onisiwo e Quaison pin avanti, sostenuti da Bowtius sulla trequarti di campo.

Alle ore 18.00 della giornata di Sabato, toccherà al vice campione di Germania, il Borussia Dortmund, giocare in trasferta contro l’Union Berlin. Il prossimo avversario dell’Inter nei gironi di Champions League, verrà schierato dal proprio tecnico Favre con il 4-2-3-1 con la prima punta Alcacer, sostenuta dai tre trequartisti Sancho, Reus e Hazard.

Nella giornata di Domenica, per completare il quadro del terzo turno di campionato, sono in programma altri due match: Werder Brema vs Augusta (ore 15.30) e Eintracht Frankfurt vs Fortuna Dusseldorf (ore 18.00).



Probabili Formazioni Bundesliga 3a giornata

Borussia Monchengladbach vs Lipsia

Borussia Monchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Benes, Zakaria, Johnson; Neuhaus; Thuram, Plea.

Lipsia (3-5-2): Gulacsi; Orban, Konate, Mukiele; Klostermann, Sabitzer, Laimer, Nkunku, Halstenberg; Werner, Poulsen.

Bayern Monaco vs Mainz

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Alaba; Coutinho, Tolisso, Kimmich; Coman, Lewandowski, Gnabry.

Mainz (4-3-1-2): Muller; Brosinski, Hack, Niakhate, Caricol; Fernandes, Kunde, Latza; Boetius; Quaison, Onisiwo.

Friburgo vs Colonia

Friburgo (3-4-1-2): Schwolow; Lienhart, Koch, Schlotterbeck; Gunter, Hofler, Frantz, Schmid; Borrello; Waldschmidt, Petersen.

Colonia (4-3-1-2): Horn; Hector, Czichos, Bornauw, Ehizibue; Verstraete, Schindler, Drexler; Skhiri; Terodde, Modeste.

Bayer Leverkusen vs Hoffenheim

Leverkusen (4-3-3): Hradecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Havertz; Bellarabi, Volland, Bailey.

Hoffenheim (3-4-3): Baumann; Posch, Vogt, Bicakcic; Kaderabek, Rudy, Geiger, Stafylidis; Skov, Bebou, Baumgartner.

Schalke vs Herta Berlin

Schalke (4-4-2): Nubel; Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka; Raman, Mascarell, McKennie, Caligiuri; Harit, Burgstaller.

Hertha (4-3-3): Jarstein; Klunter, Stark, Rekik, Mittelstadt; Darida, Duda, Grujic; Lukebakio, Ibisevic, Kalou

Wolfsburg-Paderborn

Wolfsburg (3-4-3): Casteels; Knoche, Guilavogui, Brooks; Roussillon, Arnold, Schlager, William; Klaus, Weghorst, Joao Victor.

Paderborn (4-4-2): Huth; Drager, Strohdiek, Hunemeier, Collins; Vasiliadis, Gjasula, Oliveira-Souza, Antwi-Adjej; Mamba, Michel.

Union Berlino- Borussia Dortmund

Union Berlino (4-4-2): Gikiewicz; Trimmel, Subotic, Friedrich, Lenz; Becker, Promel, Andrich, Bulter; Ujah, Ingvartsen.

Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimi; Weigl, Witsel; Sancho, Reus, Hazard; Alcacer.

Werder Brema-Asburgo

Werder Brema (4-3-1-2): Pavlenka; Gebre Selassie, Mohwald, Moisander, Friedl; Eggestein, Sahin, Klaassen; Osako; Pizarro, Fullkrug.

Augsburg (4-2-3-1): Koubek; Lichtsteiner, Jedvaj, Khedira, Max; Gruezo, Baier; Hahn, Gregoritsch, Vargas; Niederlechner.

Eintracht Francoforte- Fortuna Dusseldorf

Eintracht Francoforte (4-4-2): Trapp; Abraham, Hasebe, N’Dicka; Durm, Kohr, Rode, Kostic; Paciencia, Joveljic.

Dusseldorf (4-4-2): Steffen; Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Giesselmann; Thommy, Morales, Baker, Tekpetey; Hennings, Karaman.