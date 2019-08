Probabili Formazioni Premier League 4a giornata: Pulisic dal 1′

Dopo i sorteggi di Champions League di Venerdì che hanno decretato il destino dei gironi delle squadre inglesi impegnate nella massima competizione europea, riparte la Premier League con il quarto turno che si preannuncia avvincente e ricca di spettacolo.

La quarta giornata di Premier si aprirà Sabato alle ore 13.30 con il match tra Southampton e Manchester United con i ‘red devils’ che hanno l’obbligo di riscattare la sconfitta della scorsa settimana rimediata in casa contro il Crystal Palace. Subito dopo, alle ore 16.00 sono in programma ben sei partite tra le quali spiccano quelle del Chelsea e dei campioni in carica del Manchester City.

Per quanto riguarda la squadra di Lampard se la dovrà vedere con il neo promosso Sheffield che è partito abbastanza bene in questa stagione ma è nettamente sfavorito in questa sfida, i ‘blues’ dovrebbero partire con il 4-2-3-1 con Barkley, Mount e Pulisic dietro Abraham. La squadra di Pep Guardiola invece se la vedrà con il Brighton e dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3 con il tridente d’attacco composto Bernando Silva, Aguero e Sterling.

Le altre partite in programma alle ore 18.00 sono: Crystal Palace vs Aston Villa, Leicester vs Bournemouth, Newcastle vs Watford e West Ham vs Norwich.

Alle ore 18.30 sempre di Sabato invece ci sarà la partita che vedrà protagonisti i vice campioni d’inghilterra e campioni d’Europa del Liverpool in trasferta contro il Burnley che ha totalizzato quattro punti in queste prime tre giornate di campionato.

Domenica invece ci sono in programma Everton-Wolves (ore 15.00) e Arsenal-Tottenham (ore 17.30).



Probabili Formazioni Premier League 4a giornata:

Southampton-Manchester United

Southampton (3-5-2): Gunn; Bednarek, Vestergaard, Yoshida; Valery, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand; Adams, Redmond.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young; Pogba, McTominay; Lingard, Pereira, James; Rashford.

Chelsea-Sheffield United

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho; Barkley, Mount, Pulisic; Abraham.

Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Freeman, Stevens; Robinson, McGoldrick.

Crystal Palace-Aston Villa

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Cahill, Kelly, van Aanholt; Milivojevic, McArthur, Schlupp; Townsend, Benteke, Zaha.

Aston Villa (4-2-3-1): Heaton; Guilbert, Mings, Engels, Taylor; Luiz, McGinn; Trezeguet, Grealish, El Ghazi; Wesley.

Leicester-Bournemouth

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Soyuncu, Evans, Fuchs; Albrighton, Ndidi, Tielemans; Ayoze, Vardy, Maddison.

Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, Mepham, Aké, Rico; Wilson, Billing, Lerma, Fraser; Wilson, King.

Manchester City-Brighton

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Silva; Bernardo, Aguero, Sterling.

Brighton (3-4-2-1): Ryan; Duffy, Dunk, Burn; Montoya, Propper, Stephens, March; Gross, Trossard; Murray.

Newcastle-Watford

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Fernandéz, Dummett; Manquillo, Hayden, Shelvey, Longstaff, Ritchie; Joeliton, Almiron.

Watford (4-2-3-1): Foster; Femenia, Dawson, Cathcart, Holebas; Doucouré, Capoue; Hughes, Cleverley, Deulofeu; Gray.

West Ham-Norwich

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Masuaku; Wilshere, Rice; Anderson, Lanzini, Antonio; Haller.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Henley, Godfrey, Lewis; Leitner, Trybull; Buendìa, Stiepermann, Cantwell; Pukki.

Burnley-Livepool

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Everton-Wolverhampton

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Schneiderlin; Richarlison, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin.

Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jiménez, Jota.

Arsenal-Tottenham

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Luiz, Sokratis, Monreal; Guendouzi, Xhaka; Pépé, Ceballos, Aubameyang; Lacazette.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Sanchéz, Rose; Sissoko, Winks; Son, Eriksen, Lamela; Kane.