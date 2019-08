Probabili Formazioni Serie A 1a giornata: Lukaku dal 1′, Dybala ‘falso nueve’?

Dopo mesi di attesa e delle ‘chiacchiere’ di calciomercato, finalmente è tornato il calcio giocato con la prima giornata della Serie A.

Come ogni anno, da ormai otto stagioni, la squadra da battere è la Juventus che con gli acquisti di Ramsey, De Light, Rabiot e l’arrivo di Maurizio Sarri, tenterà di difendere ancora una volta il titolo cercando di interpretare anche un calcio spettacolare e divertente. Nella prima giornata di campionato i bianconeri se la vedranno al Tardini con il Parma del temibile Gervinho, andato a segno ben tre volte lo scorso anno contro la Juventus. A contendere il titolo alla ‘vecchia signora’ vi è ovviamente il Napoli di Carlo Ancelotti che, dopo il primo anno di rodaggio, può essere insidioso per la corsa al titolo e potrà contare su un Manolas e un Lozano in più. Sabato alle 20.45 c’è il suo debutto in una sfida delicata al Franchi contro la nuova Fiorentina di Montella. Poi c’è la nuova Inter di Antonio Conte che debutterà Lunedì sera al San Siro contro la neopromossa Lecce ,che proverà a fare uno scherzetto ai nerazzurri.

Nella giornata di Domenica invece sono in programma ben sette partite: Udinese-Milan (ore 18.00), Cagliari-Brescia, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo e Verona-Bologna (ore 20.45).

In seguito sono pubblicate le probabili formazioni serie a del primo turno di questa nuova stagione:

PARMA-JUVENTUS

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pjaca, Perin, Ramsey

FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Sottil

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Milik, Lozano

UDINESE-MILAN

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter-Avest, Mandragora, Jajalo, Stryger-Larsen; Pussetto, De Paul; Lasagna

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Caldara, Hernandez, Biglia

CAGLIARI-BRESCIA

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis.; Nandez, Nainggolan, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti

Squalificati: Rog | Indisponibili: Faragò, Cragno

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Ayè, Donnarumma

Squalificati: Mateju, Balotelli | Indisponibili: Ndoj, Gastaldello

ROMA-GENOA

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Spinazzola

GENOA (3-5-2): Radu I.; Romero, Zapata C, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouame

Squalificati: Pajac, Agudelo | Indisponibili: Saponara, Sturaro, Cassata

SAMPDORIA-LAZIO

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Squalificati: Depaoli | Indisponibili: Maroni

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Lukaku J, Lucas Leiva

SPAL-ATALANTA

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Fares

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata D, Gomez

Squalificati: Ilicic | Indisponibili: Castagne

TORINO-SASSUOLO

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Edera, Lyanco, Iago Falque, Parigini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Gravillon, Ferrari G., Rogerio; Traore, Obiang, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga

Squalificati: Magnanelli, Berardi | Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Traorè 60%-Duncan 40%, Brignola 60%-Djuricic 40%, Gravillon 5%-Marlon 45%

VERONA-BOLOGNA

VERONA (3-4-1-2): Silvestri, Kumbula, Rrahmani, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Tupta

Squalificati: Di Carmine, Vitale | Indisponibili: Crescenzi, Bocchetti, Badu

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Schouten

INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku R, Martinez

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Godin

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Lapadula, Falco

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Meccariello, Fiamozzi