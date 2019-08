Probabili Formazioni Serie A 2a giornata: Higuain favorito a Dybala, Milik out

Dopo una prima giornata ricca di goal e sorprese, la Serie A riparte con un secondo turno caratterizzato da due big match: Juventus-Napoli (in programma Sabato alle ore 20.45) e Lazio-Roma (prevista Domenica alle ore 20.45). Per quanto riguarda la partita che si giocherà all’Allianz Stadium, probabilmente vedrà il debutto di Maurizio Sarri in campo come allenatore della Juventus dopo i problemi di salute avuti nei giorni scorsi, egli dovrebbe schierare la squadra con il 4-3-3 con Higuain al centro dell’attacco, coadiuvato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo.

L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, invece dalla sua dovrà fare a meno di Milik (che non ha ancora recuperato dal fastidio muscolare accorso nel primo test amichevole contro il Barcelona, ndr.) ed è pronto a schierare il neo acquisto Lozano a partita in corso. Gli undici titolari verranno schierati con un 4-2-3-1 con Callejon, Ruiz e Insigne dietro a Mertens prima punta.

Il primo match della seconda giornata di Serie A però vedrà Venerdì sera fronteggiare in campo Bologna e Spal (ore 20.45) in uno scontro tra due squadre che al debutto di campionato hanno ben figurato nonostante i pochi punti raccolti. Sabato alle ore 18.00 invece scenderà in campo il Milan di Giampaolo che, dopo la clamorosa sconfitta nel primo turno con l’Udinese (senza fare nemmeno un tiro in porta, ndr.), proverà a battere il neo promosso Brescia di Corini.

A eccezion fatta per del derby di Roma (ore 18.00), tutte le altre sei partite sono in programma alle 20.45 e sono: Atalanta-Torino, Cagliari-Inter, Genoa-Fiorentina, Lecce-Verona, Sassuolo-Sampdoria e Udinese-Parma.

BOLOGNA-SPAL

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Tomiyasu 55%-Mbaye 45%, Medel 60%-Kingsley 40%

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Tomovic, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Fares

Ballottaggi: Tomovic 60%-D’Alessandro 40%,

MILAN-BRESCIA

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Caldara, Biglia, Hernandez

Ballottaggi: Calhanoglu 60% – Paqueta 40%

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Ayè

Squalificati: Balotelli | Indisponibili: Ndoj

Ballottaggi: Chanchellor 55%-Gastaldello 45%, Ayè 75%-Morosini 15%/Torregrossa 10%

JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Pjaca, Ramsey

Ballottaggi: Douglas Costa 60%-Bernardeschi 40% – Higuain 65%-Dybala 35%

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Milik

Ballottaggi: /

LAZIO-ROMA

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Jordan Lukaku

Ballottaggi: Luiz Felipe 60%-Vavro 40%

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Pellegrini Lo., Diawara; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Spinazzola, Perotti

Ballottaggi: Mancini 80%-Juan Jesus 20%

ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Castagne

Ballottaggi: /

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Aina; Belotti, Berenguer

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Iago, Edera, Lyanco, Ansaldi, Zaza

Ballottaggi: Bremer 60%-Djidji 40%, Lukic 60%-Meitè 40%

CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Lykogiannis, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini Lu.; Rog, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Cerri

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Cragno, Cacciatore, Faragò, Pavoletti

Ballottaggi: Rafael 65%-Olsen 35%, Lykogiannis 60%-Pinna 40%, Nandez 60%-Ionita 40%

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: De Vrji

Ballottaggi: Sensi 55%-Barella 45%

GENOA-FIORENTINA

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouame

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Sturaro, Cassata, Saponara

Ballottaggi: Zapata 60%-Biraschi 40%, Barreca 50%-Pajac 50%

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Sottil

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Castrovilli 60%-Benassi 40% – Boateng 65%-Vlahovic 35%

LECCE-VERONA

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco; Lapadula, La Mantia

Squalificati: Farias | Indisponibili: Meccariello, Lo Faso

Ballottaggi: Rispoli 55%-Benzar 45% – Mancosu 50%-Shakhov 40%/Majer 10%

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino

Squalificati: Dawidowicz | Indisponibili: Badu, Crescenzi

Ballottaggi: Gunter 60%-Empereur 40%, Tutino 60%-Pazzini 40%

SASSUOLO-SAMPDORIA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari G., Peluso; Traore, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Rogerio

Ballottaggi: Toljan 70%-Muldur 30% – Traore 70%-Bourabia 30%

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari A., Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Maroni

Ballottaggi: Depaoli 60%-Berezynski 40%, Ferrari A. 60%-Murillo 40%, Gabbiadini 60%-Ramirez 40%

UDINESE-PARMA

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Jajalo; Pussetto, De Paul; Lasagna

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Ter Avest

Ballottaggi: Jajalo 60%-Sema 40% – Lasagna 60%-Nestorovski 40%

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno