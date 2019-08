Programmazione Dazn 16-17-18 agosto: riparte la Liga Santander, spazio anche a MLB e tanto altro

Programmazione Dazn, tutte le partite trasmesse questo weekend. Terza settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione due settimane fa, con le prime partite live. Ricordiamo infatti che nel weekend inizierà il campionato spagnolo de LaLiga Santander, cui Dazn ha i diritti in esclusiva per l’Italia: si preannuncia una stagione molto particolare, con una sfida a tre tra Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, dopo i grandi movimenti di mercato che le hanno coinvolte. Come sempre spazio anche ad altri campionati di calcio, come la Ligue 1, l’Eredivisie, la MLS e la Chinese Super League. Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis su DAZN.

Ma non finisce qui. Su Dazn spazio anche ai campionati extracalcistici: dalle gare della MLB di baseball al Melbourne Darts Master 2019, che inizierà ufficialmente venerdì, passando per le gare del campionato UFC di arti marziali. Tra le tante gare in programma, e che consigliamo di seguire ci sono: Celta Vigo-Real Madrid (Liga Santander), Rennes-PSG (Ligue 1) e Portland Timbers-Atlanta United (MLS). Senza dimenticarsi del Fight Night di domenica notte tra Cormier e Miocic 2. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione completa di questo weekend: giorno, orario e partite.

Palinsesto DAZN: le dirette del 16-17-18 agosto

DIRETTE DAZN VENERDI’ 16 AGOSTO 2019



Melbourne Masters (1° Giornata): ore 10.30

Lione – Angers (Ligue 1): ore 20.45

Athletic Bilbao – Barcellona (La Liga): ore 21.00

DIRETTA DAZN SABATO 17 AGOSTO 2019

Los Angeles Dodgers – Atlanta Braves (MLB): ore 01.20

Melbourne Masters (2° Giornata): ore 10.30

Shonan Bellmare – Sagan Tosu (J1 League): ore 12.00

Celta Vigo – Real Madrid (La Liga): ore 17.00

Nantes – Marsiglia (Ligue 1): ore 17.30

Valencia – Real Sociedad (La Liga): ore 19.00

Cleveland Indians – New York Yankees (MLB): ore 19.05

VVV Venlo – Ajax (Eredivise): ore 19.45

Metz – Monaco (Ligue 1): ore 20.00

Maiorca – Eibar (La Liga): ore 20.00

Leganés – Osasuna (La Liga): ore 21.00

Villareal – Granada (La Liga): ore 21.00

DIRETTA DAZN DOMENICA 18 AGOSTO 2019

New York Red Bulls – New England Revolution (MLB): ore 01.05

FC Cincinnati – New York City FC (MLS): ore 01.35

Montreal Impact – FC Dallas (MLS): ore 01.35

Chicago Fire – Philadelphia Union (MLS): ore 02.05

Minnesota United – Orlando City (MLS): ore 02.05

Sporting Kansas City – San Jose Earthquakes (MLS): ore 02.35

Houston Dynamo – Colorado Rapids (MLS): ore 03.05

UFC 241: Cormier – Miocic 2 (UFC): ore 04.00

Real Salt Lake – Los Angeles FC (MLS): ore 04.05

Los Angeles Galaxy – Seattle Sounders (MLS): ore 04.05

Saint Etienne – Brest (Ligue 1): ore 15.00

Reims – Strasburgo (Ligue 1): ore 17.00

Alavés – Levante (La Liga): ore 17.00

Espanyol – Siviglia (La Liga): ore 19.00

Heracles – PSV (Eredivisie): ore 20.00

ABC Supply 500 (IndyCar): ore 20.45

Rennes – PSG (Ligue 1): ore 21.00

Betis – Valladolid (La Liga): ore 21.00

Minnesota Twins – Texas Rangers (MLB): ore 21.05

Atletico Madrid – Getafe (La Liga): ore 22.00

DIRETTA DAZN LUNEDI’ 19 AGOSTO 2019