Programmazione Dazn dal 23 al 26 agosto: ripartono Serie A e Serie B, spazio anche a MLS e Ligue 1

Programmazione Dazn, tutte le partite trasmesse questo weekend. Quarta settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione tre settimane fa, con le prime partite live. Settimana dedicata, finalmente, al ritorno in Italia dei campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagoniste dell’offerta di DAZN. Come sempre spazio anche ad altri campionati di calcio: Ligue 1, Liga Santander, Eredivisie, MLS, Chinese Super League e J1 League.

Finalmente si riparte. Dopo l’avvio degli altri campionati europei, i primi a partire sono stati gli inglese con la Premier League, seguiti da Ligue 1, La Liga Santander ed infine Bundesliga, questo weekend tornano la Serie A e la Serie B. Tutte come sempre in diretta live e on demand su Dazn. Anche quest’anno per ogni giornata, 3 partite di Serie A TIM in diretta esclusiva e tutta la Serie B live. In Serie A occhi puntati alla sfida Roma-Genoa, con l’esordio in campionato del nuovo tecnico giallorosso Paulo Fonseca, che sfiderà il club ligure del Genoa, allenato quest’anno da Andreazzoli e che l’anno scorso si salvò all’ultima giornata. In Serie B attenzione al big match tutto calabrese tra Crotone e Cosenza, ma anche all’esordio della neopromossa Pordenone, che sfiderà il Frosinone. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione completa di questo weekend: giorno, orario e partite.

Palinsesto DAZN: le dirette del 23-24-25-26 agosto

DIRETTE DAZN VENERDI’ 23 AGOSTO 2019



Corinthians – Fluminense, QF Andata (Copa Sudamericana): ore 02.30

Sporting Kansas City – Minnesota United (MLS): ore 03.35

Sagan Tosu – Vissel Kobe (J1 League): ore 12.30

US Open 2019, Qualificazioni (Tennis): ore 18.35

Granada – Siviglia (La Liga): ore 20.00

Washington Nationals – Chicago Cubs (MLB): ore 20.20

Pisa – Benevento (Serie BKT): ore 21.00

Levante – Villareal (La Liga): ore 22.00

DIRETTE DAZN SABATO 24 AGOSTO 2019:

Orlando City – Atlanta United (MLS): ore 02.05

Portland Timbers – Seattle Sounders (MLS): ore 04.05

Osasuna – Eibar (La Liga): ore 17.00

Crotone – Cosenza (Serie BKT): ore 18.00

Salernitana – Pescara (Serie BKT): ore 18.00

Real Madrid – Valladolid (La Liga): ore 19.00

PSV Eindhoven – Groningen (Eredivisie): ore 19.45

Digione – Bordeaux (Ligue 1): ore 20.00

Zona GOL Serie BKT: ore 21.00

Ascoli – Trapani (Serie BKT): ore 21.00

Cittadella – Spezia (Serie BKT): ore 21.00

Venezia – Cremonese (Serie BKT): ore 21.00

Virtus Entella – Livorno (Serie BKT): ore 21.00

Celta Vigo – Valencia (La Liga): ore 21.00

Getafe – Athletic Bilbao (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 25 AGOSTO 2019:

Philadelphia Union – DC Unitedn (MLS): ore 01.35

New England Revolution – Chicago Fire (MLS): ore 01.35

Real Salt Lake – Colorado Rapids (MLS): ore 04.05

Monaco – Nimes (Ligue 1): ore 15.00

Strasburgo – Rennes (Ligue 1): ore 17.00

Alaves – Espanyol (La Liga): ore 17.00

Maiorca – Real Sociedad (La Liga): ore 17.00

Empoli – Juve Stabia (Serie BKT): ore 18.00

Leganes – Atletico Madrid (La Liga): ore 19.00

Roma – Genoa (Serie A TIM): ore 20.45

Hellas Verona – Bologna (Serie A TIM): ore 20.45

PSG – Tolosa (Ligue 1): ore 21.00

Barcellona – Betis (La Liga): ore 21.00

Perugia – Chievo (Serie BKT): ore 21.00

DIRETTE DAZN LUNEDì 26 AGOSTO 2019: