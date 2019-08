PSG, Neymar non convocato: Leonardo ne annuncia la cessione?

Non ci sarà, Neymar, domani, nella prima gara di campionato, che vedrà il PSG affrontare l’ Amiens.

Il fenomeno brasiliano è stato tenuto fuori dalla lista stilata da Tuchel, presumibilmente perchè in procinto di partire.

Come ha confermato lo stesso direttore sportivo dei parigini, Leonardo “La trattativa per la cessione di Neymar è ben avviata, tutti abbiamo bisogno che il caso si risolva”.



Quale la destinazione di Neymar? È tutto ancora da scoprire. Il brasiliano è conteso dalle due grandi di Spagna, Barcellona e Real, con I blancos che appaiono in vantaggio, per ció che riguarda questo speciale derby di mercato.

Il Barcellona, non intrattiene infatti buoni rapporti coi parigini, proprio a seguito dello “scippo” subito due estati fa, motivo per cui il Paris avrebbe deciso di vendere Neymar a Florentino Perez, per uno degli affari che rischia di inserirsi tra I più costosi della storia.

Neymar, pagato dal PSG 222 milioni, detiene già questo record, ma ora il suo cartellino non è vincolato ad alcuna clausola rescissoria, per cui si dovrà procedere solo mediante trattativa.

Il Real proverà a chiudere inserendo qualche contropartita (Bale e, forse, Modric) riuscendo in tal modo a superare la concorrenza dei rivali blaugrana.

Più defilata la Juventus, che potrebbe provare a fare un tentativo in extremis, offrendo Dybala ai parigini.

Neymar è comunque destinato a partire, a maggior ragione dopo ció che ha detto Leonardo. La destinazione piú plausibile resta il Real Madrid, ma non sono escluse sorprese dell’ ultimo minuto.