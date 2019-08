Raiola piazza Balotelli in Brasile: l’attaccante vicino al Flamengo

Questi ultimi anni di carriera sono stati davvero poco continui per Mario Balotelli. L’attaccante italiano non ha mai brillato per continuità nelle squadre in cui ha militato, ma le sue ultime esperienze con Nizza e Marsiglia non possono essere considerate come memorabili. Trofei importanti non ne sono sono arrivati e a eccezion fatta per la prima stagione con il Nizza, Mario pare non essere più in grado di lasciare il segno. Per fortuna ha dalla sua parte uno dei migliori procuratori al mondo: Mino Raiola. L’agente di Balotelli riesce sempre a piazzarlo in qualche club di rilievo.

Questa volta però, Mino vorrebbe piazzare Balotelli fuori dall’Europa dove comincia a non avere più mercato. Secondo Sky Sport, il Flamengo sarebbe interessato alle sue prestazioni, così da poter colmare il vuoto lasciato da Vinicius Junior nel club brasiliano. Balotelli gode in Brasile di tanta popolarità: l’amicizia con Neymar e la bella Confederations Cup disputata da Mario con l’Italia nel 2013, hanno creato attorno a lui un aura positiva. L’attaccante dunque verrebbe accolto con grande entusiasmo dai tifosi dell’ex club di Ronaldinho. Chissà, magari Balotelli riconquisterà l’azzurro proprio grazie alla società brasiliana. Si attendono sviluppi nelle prossime ore su questa trattativa, la quale interessa molto anche il CT della Nazionale, Roberto Mancini.