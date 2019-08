Real Madrid-Fenerbahce 5-3. All’ Allianz Arena di Monaco di Baviera il Real Madrid di Zinedine Zidane travolge i turchi del Fenerbahce con il punteggio di 5-3 e si aggiudica il 3° posto dell’ Audi Cup. Il vero protagonista del match è stato Karim Benzema, autore di una tripletta al 12′, al 27′ e al 53′, le altre due reti delle ‘merengues’ portano la firma di Nacho Fernandez al 62′ e di Mariano al 79′. I turchi erano passati in vantaggio al 6′ con Rodrigues, la rete del momentaneo 2-2 porta la firma di Dirar al 34′, mentre la terza rete dei turchi è di Tufan al 59′.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS REAL MADRID-FENERBAHCE

Real Madrid-Fenerbahce. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, calcio d’inizio alle ore 18, il Real Madrid di Zinedine Zidane affronta il Fenerbahce di Ersun Yanal, per la finale 3°-4° posto della 6.a edizione dell’Audi Cup, la finalissima sarà Tottenham-Bayern Monaco. Ricordiamo che L’Audi Cup è un torneo amichevole organizzato dal Bayern Monaco e che è giunto alla 6.a edizione in questo 2019, le altre edizioni si sono tenute nel 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017. Il regolamento del torneo prevede in caso di parità nei 90 minuti, la disputa dei calci di rigore. Il Real Madrid in semifinale è stato sconfitto da una rete di Kane al 22′, mentre i turchi hanno subito una sonora sconfitta da parte dei padroni di casa del Bayern, 6-1 il punteggio in favore dei bavaresi. Il pre-campionato delle ‘merengues’ sta creando qualche malumore di troppo al presidente Florentino Perez, considerando che i ‘blancos’ hanno perso con avversari blasonati come Bayern Monaco e Atletico Madrid. Per quanto riguarda i turchi, il Fenerbahce ha vissuto finora un pre-campionato altalenante avendo vinto le prime due amichevoli contro Bursaspor e Boluspor, pareggiato contro il Wolfsburg e perso contro l’Hertha Berlino. Il Real Madrid farà il suo esordio in Liga sabato 17 agosto alle ore 17 al ‘Balaidos’ di Vigo contro il Celta, mentre il Fenerbahce esordirà nella Super Lig Turca domenica 18 agosto alle ore 19 contro il Gaziantespor tra le mura amiche del Şükrü Saraçoğlu.

Real Madrid-Fenerbahce, come seguire il match in tv e streaming

Real Madrid-Fenerbahce, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Infatti l’emittente televisiva diretta da Michele Criscitiello, dopo essersi assicurata i diritti per trasmettere in chiaro l’Icc 2019, si è assicurata la messa in onda dell’ Audi Cup 2019. Per guardare questo match basta collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.