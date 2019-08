Reggio Audace-Feralpisalò. Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia la nuova società la Reggio Audace guidata in panchina da mister Massimiliano Alvini ospiterà la Feralpisalò di Damiano Zenoni, match valido per l’anticipo della 1.a giornata del girone B di Serie C. Gli emiliani hanno già esordito nella nuova stagione disputando due gare di Coppa Italia di Serie C, infatti la Reggio Audace era inserita nel girone con Juventus Under 23 e Pergolettese e nel gironcino eliminatorio della competizione ha battuto la Pergolettese ed ha pareggiato 3-3 contro la formazione Under 23 della Juventus, emiliani qualificati al turno successivo. I lombardi, invece, hanno preso parte alla Coppa Italia riservata alle formazioni di Serie A e B, la Feralpi ha eliminato al 1° turno l’Adriese vincendo in trasferta 0-1 ed al 2° turno il Pordenone vincendo 2-1, mentre al 3° turno i lombardi hanno abbandonato la competizione perdendo contro la Spal 3-1. I padroni di casa nella passata stagione militavano nel girone D della Serie D ed hanno terminato lo scorso campionato in 3.a posizione con 66 punti partecipando ai playoff ma perdendo la finale 4-1 contro il Modena ma alla fine gli emiliani sono stati ripescati in Serie C. I lombardi, invece, hanno chiuso la stagione in 4.a posizione con 62 punti ed hanno partecipato ai playoff perdendo la semifinale contro la Triestina. Reggio Audace-Feralpisalò sarà diretta dal signor Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento, coaudiuvato da Antonio Spensieri e dalla signora Veronica Vettorel.

Reggio Audace-Feralpisalò, come seguire il match in tv e streaming

Reggio Audace-Feralpisalò non verrà trasmessa in chiaro su nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.