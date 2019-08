Roma, è fatta per Zappacosta! E si decide il futuro di Schick

Altro colpo in arrivo per la Roma. Petrachi è riuscito a chiudere l’ accordo con il Chelsea per assicurarsi Davide Zappacosta, terzino destro che, proprio il direttore sportivo giallorosso, portò a Torino dall’ Atalanta, prima di cederlo ai londinesi, guidati all’ epoca da Antonio Conte.

Zappacosta arriva nella Capitale con la formula del prestito secco, senza diritto\obbligo di riscatto, ed è atteso domani in città per svolgere le visite mediche. Il suo acquisto va a rimpinguare una corsia destra ormai orfana di Karsdop, e che ha visto Fonseca costretto ad impiegare Florenzi nel ruolo.

Intanto, Petrachi cerca di definire il futuro di Patrick Schick: il classe 1996 sembra non incontrare il favore di Fonseca, che avrebbe chiesto un nuovo innesto in attacco che abbia delle caratteristiche diverse dall’ ex Sampdoria. La permanenza di Dzeko, riduce ulteriormente lo spazio a sua disposizione, per cui il ragazzo potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ ipotesi di lasciare Roma per tentare una nuova avventura.

Sul ragazzo, ci sono diversi club: il Borussia Dortmund pare aver effettuato dei sondaggi, ma è soprattutto in Serie A che Schick gode di molti estimatori: Fiorentina, Atalanta e la stessa Sampdoria sembrano essere tutte interessate al ragazzo. La Roma vorrebbe cederlo in prestito, a causa di una clausola che prevede il versamento, alla Sampdoria, della metà di un’ eventuale rivendita fino al 2020.

Vedremo cosa il futuro riserverà a Schick. L’ attaccante è uno dei nomi in uscita della Roma, che sta cercando di sfoltire la rosa in vista dell’ inizio di campionato.