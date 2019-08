Roma e Juventus, altro scambio in vista? Coinvolto Rugani…..

Daniele Rugani sarebbe a un passo dalla Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport, che parla di come Petrachi abbia deciso di rompere gli indugi e accelerare per il giovane centrale ex Empoli, che dovrebbe essere il nuovo rinforzo per la retroguardia di Fonseca. Dopo aver visto sfumare i sogni Alderweireld e Lovren, la Roma ha dunque deciso di ripiegare su un profilo forse meno allettante ma che, di sicuro, offre buone garanzie, avendo maturato già una certa esperienza all’ interno del nostro campionato.

Per vedere Rugani in giallorosso, sarà necessario un nuovo scambio: l’ indiziato a prendere la via di Torino è Alessio Riccardi, giovane centrocampista, astro nascente della formazione primavera. Un’ operazione che, per formula e dinamiche, pare ricalcare perfettamente l’ affare messo in piedi per portare Spinazzola nela Capitale, con Luca Pellegrini (poi girato al Cagliari), che ha percorso la strada inversa.

Una trattativa che potrebbe fruttare, tanto alla Juve (che valuta Rugani 25 milioni), quanto alla Roma, una discreta plusvalenza. Stavolta, però, i supporters giallorossi non sembrano affatto soddisfatti dell’ affare: sono stati diversi, sui social, i tifosi della Roma che hanno chiesto a Riccardi di restare, con il centrocampista che ha risposto a tale affetto ponendo una serie di like agli stessi post.

Nel vivaio romanista da quando aveva dieci anni, riccardi fa parte di quella “stirpe” di campioni che annovera, tra le altre, bandiere come Totti, De Rossi e Florenzi. Per tale motivo, oltre che per le sue grandi doti tecniche, la tifoseria gli si è affezionata, e non vorrebbe vederlo cambiare maglia. La dirigenza, però, pare abbia piani ben diversi, e stia pensando allo scambio con Rugani, per ovviare a più impellenti esigenze tattiche da parte di Fonseca.