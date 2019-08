Roma-Genoa. Allo stadio Olimpico di Roma i giallorossi guidati da Paulo Fonseca ospitano il Genoa del neo tecnico Aurelio Andreazzoli per la 1.a giornata della Serie A Tim, il match è in programma alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I capitolini vogliono riscattare la poco soddisfacente annata dello scorso campionato in quanto la squadra giallorossa, prima allenata da Eusebio Di Francesco e poi traghettata sino al termine della stagione da Claudio Ranieri, ha terminato il proprio campionato in 6.a posizione con 66 punti e qualificandosi alla fase a gironi della Europa League, beneficiando dell’esclusione del Milan dalla 2.a competizione europea che ha consentito alla squadra di Fonseca di accedere direttamente alla fase a gironi anzichè dai preliminari. Il ‘grifone’, invece, riparte da quel Andreazzoli che ha allenato la Roma nella stagione 2012-2013 perdendo la finale di Coppa Italia nel derby contro la Lazio. In questa stagione i rossoblù puntano a cambiare marcia dopo le ultime stagioni in cui si sono salvati a ridosso delle ultimissime giornate del campionato. Nella passata stagione il Genoa era allenato da Cesare Prandelli e ha terminato la stagione in 17.a posizione con 38 punti salvandosi avendo alla meglio sull’Empoli allenato proprio da Andreazzoli. Roma-Genoa sarà arbitrata dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Roma-Genoa, le probabili formazioni. QUI ROMA- Il tecnico portoghese Fonseca schiererà i giallorossi con il modulo 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali; i terzini saranno Florenzi e Kolarov con Fazio e l’ex atalantino Mancini al centro della difesa; in mediana spazio a Cristante e Pellegrini; alle spalle di Dzeko agiranno Under, Zaniolo e Perotti. QUI GENOA- Il tecnico Andreazzoli risponderà con il 3-5-2 con Radu in porta; i tre centrali saranno Romero, Zapata e Criscito; nei 5 di centrocampo spazio a Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic e Barreca; la coppia d’attacco sarà formata da Pinamonti e Kouamè.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli.

Roma-Genoa, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Genoa, info diretta tv e streaming. Il match dell’Olimpico in programma alle ore 20.45 sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Roma-Genoa, i precedenti. Il Genoa nei match giocati contro la Roma ha un bilancio piuttosto negativo, infatti in 52 precedenti i giallorossi hanno vinto per ben 39 volte contro le 7 vittorie del ‘grifone’ e i 6 pareggi. Nell’ultimo confronto in Serie A che si è giocato a Roma, i giallorossi hanno battuto 3-2 il Genoa, gara che si è disputata il 16 dicembre del 2018.