Roma, Llorente e Nacho le alternative in attacco e difesa: I dettagli

Prosegue a velocità sostenuta la ricerca di rinforzi in casa Roma. I giallorossi, sono alla caccia di almeno un centrale difensivo e una punta per completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

I nomi in cima alla lista sono quelli ormai noti: Higuain e Alderweireld. Ma se la trattativa per l’ argentino pare essere in stand-by, col calciatore ancora non convinto della destinazione, per il centrale belga il Tottenham continua a chiedere non meno di 25 milioni, con la Roma che non è disposta ad andare oltre I 20.

Dovessero saltare Alderweireld e Higuain, la Roma avrebbe pronte due alternative di assoluto valore: parliamo di Nacho, difensore classe ’90 del Real Madrid, e Fernando Llorente, ex conoscenza della Juventus, ormai svincolatosi dal Tottenham.

Nacho ha il contratto in scadenza nel 2020, e l’ approdo di Militao al Real Madrid, potrebbe indurre I blancos a prendere in considerazione una sua cessione. Il canterano madridista avrebbe un costo pari a 15-20 milioni, visto il contratto in scadenza e il ruolo da riserva che gli si prospetta davanti.

Llorente, ex Juventus, si è invece svincolato dal Tottenham, e rappresenta dunque una ghiotta occasione a parametro zero. Su di lui si sono mosse, in Serie A, anche Lazio e Fiotentina, ma la Roma potrebbe garantirgli un po’ più di.prestigio e un ingaggio sicuramente più alto.

Lo spagnolo chiede tra I 3 e I 4 milioni d’ ingaggio per poter accasarsi in un nuovo club, ma è possibile che, trattando, la Roma possa strappare un accordo a cifre piú economiche.

Se sfumeranno I grandi sogni di mercato (Higuaon e Alderweireld), la Roma ha insomma pronte le alternative. I giallorossi nutrono grandi ambizioni, e vogliono regalare a Fonseca una rosa quanto più competitiva.