Calciomerato Roma. Si avvicina il momento decisivo per Mauro Icardi. Come spiega Skysport, l’argentino non ha ancora deciso se dare una risposta definitiva ma sta vagliando, insieme alla sua agente Wanda Nara, l’offerta giallorossa. L’Inter chiede infatti 55-60 milioni più il cartellino di Dzeko. Una proposta sicuramente molto elevata. Fonseca vorrebbe tenere il bosniaco, valutato almeno 20 milioni.

La Roma comunque sembra essere in pole position rispetto al Napoli, che pure sta aspettando un cenno dal giocatore. Secondo il Corriere dello Sport la proposta della Roma supera infatti gli 8 milioni di euro offerti dal Napoli, convincendo Maurito pur mettendo sul piatto della bilancia la prossima Champions League. Il Napoli intanto è vicinissimo a Hirving Lozano. Ottimo l’incontro tra Mino Raiola, agente dell’attaccante messicano, e De Laurentiis che hanno raggiunto un accordo per il suo passaggio in squadra. Un’ operazione da 42 milioni di euro al Psv : al calciatore andranno 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Non solo Roma e Napoli, per Icardi c’è anche il Paris Saint-Germain. Il club parigino pensa all’argentino per sostituire Neymar che rimane in partenza. Secondo quanto riportato dalla giornalista portoghese Caludia Garcia su Twitter, nella giornata di ieri il ds del PSG Leonardo ha incontrato l’agente di Icardi.

Per quello che riguarda la difesa, Petrachi sta lavorando per Dejan Lovren del Liverpool. Il 30enne centrale croato ha un’ottima esperienza e il suo costo è di circa 20 milioni.