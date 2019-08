Roma, preso Smalling! E’ lui il centrale voluto da Fonseca….

Alla fine è arrivato il tanto agognato rinforzo in difesa per la Roma. I capitolini si assicurano Chris Smalling, esperto centrale clase 1989, vera e propria bandiera del Manchester United. Il giocatore arriva in prestito oneroso da 3 milioni, senza alcun diritto o obbligo di riscatto fissati. Dopo i vani tentativi di arrivare a Rugani e a Lovren, la retroguardia giallorossa si arricchisce con un innesto di caratura internazionale, che va a puntellare un reparto mostratosi non poco deficitario nella gara contro il Genoa.

Dopo aver risolto le ultime formalità con il proptrio club di appartenenza, Smalling, una vita passata nello United, sarà pronto ad imbarcarsi sul primo aereo per una nuova sfida nella propria carriera. Centrale della nazionale inglese fino al 2017, nelle ultime stagioni Smalling ha conosciuto un impiego più altalenante tra le file dei Red devils e ora, con l’ arrivo a Manchester di Maguire, rischiava di restare confinato ancora di più in panchina.

Vedremo se la Roma saprà rivitalizzarlo. Fonseca aveva certamente bisogno di un rinforzo come lui per aggiungere esperienza a un reparto rimasto orfano di Kostas Manolas. Non sono stati ancora svelati i dettagli del contratto, con Smalling che è atteso domani nella Capitale per limare ogni dettaglio. Bravo Petrachi a cogliere quest’ improvvisa opportunità di mercato, e ad aggiungere un tassello importante alla rosa giallorossa.