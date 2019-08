Roma-Real Madrid: diretta tv e streaming, amichevole 11 agosto

Amichevole di lusso domenica 11 agosto tra Roma e Real Madrid. La partita è valida per la Mabel Green Cup. I capitolini continuano la loro serie di sfide alle squadre di Liga dopo il pari contro l’Athletic Bilbao a Perugia. Il match terminato 2-2 ha destato qualche perplessità al tecnico Fonseca per quanto riguarda il reparto difensivo: il gol che ha sbloccato il match in favore dei baschi – siglato da Muniain – ha messo in evidenza le lacune difensive della nuova difesa della Roma, ancora da rodare in vista della nuova stagione. In grande forma il terzino Kolarov, autore di un super gol su punizione dalla distanza.

Il Real Madrid è reduce da una buona prestazione in amichevole contro il Salisburgo. Le merengues possono finalmente godersi il talento di Eden Hazard, in gol contro gli austriaci con un tiro a girò bellissimo da fuori area. Prestazione incoraggiante per la Casa Blanca dopo quella contro il Fenerbahce in Audi Cup. Il match contro la Roma sarà importante per valutare lo stato di forma degli uomini di Zidane. Calcio d’inizio domenica 11 agosto, ore 20:45.

Roma-Real Madrid, diretta tv e streaming, dove vedere il match 11 agosto

La partita amichevole Roma-Real Madrid in programma domenica 11 agosto, sarà trasmessa in diretta tv su TV8 a partire dalle ore 20. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming direttamente da smartphone, tablet o pc, consigliamo di visitare il sito di TV8 dov’è presente la sezione streaming per vedere il match. Buona visione!