Roma, si prova un doppio colpo in difesa: I dettagli

Ultimi giorni di mercato per la Roma che, dopo aver strappato il “sì” di Edin Dzeko per il rinnovo, deve sistemare ancora qualcosa in difesa, per consegnare a Fonseca un organico completo.

Petrachi cerca, in particolar modo, un terzino destro che possa permettere a Florenzi di essere avanzato dopo la cessione di Karsdop, poi un centrale, da affiancare ai vari Fazio e Mancini, nonostante l’ arrivo del giovane turco Cetin, abbia rimpinguato quella zona del campo.

Per la fascia, la Roma sta pensando a Zappacosta. Il terzino è in uscita dal Chelsea, dove viene chiuso da Azpilicueta, e Fonseca vorrebbe averlo ai propri ordini per provare a rilanciarlo.

Petrachi.lo conosce per averlo avuto con sè al Torino, e ha avviato ibcontatti coi.londinesi per provare a prendere il clqsse ’92.

Possibile che la situazione possa sbloccarsi con prestito e diritto di riscatto, anche se il Chelsea, vorrebbe privarsene a titolo definitivo.

Al centro, resta “caldo” il nome di Nkoulou. La Roma, su consiglio sempre di Petrachi, vorrebbe fare spesa in casa granata, e starebbe monitorando tutto il terzetto difensivo titolare a disposizione di Mazzarri.

Il camerunense potrebbe essere il sacrificato in caso di uscita del Toro dall’ Europa League e, a quel punto, la Roma sarebbe pronta a farsi sotto.

Costo dell’ operazione? Circa 30 milioni, per una Roma ambiziosa che vuole rilanciarsi sotto la guida dell’ ex Shakhtar.