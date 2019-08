Roma su Mustafi, i giallorossi vogliono il difensore dell’Arsenal

Il cruccio della Roma di Fonseca prima della fine del calciomercato, è senz’altro l’acquisto di un difensore centrale degno di nota. Nei giorni scorsi, la società capitolina aveva bussato alla porta della Juventus per avere notizie su Daniele Rugani. Il centrale juventino è con il piede di partenza dopo la panchina contro la Triestina, ma la trattativa sembra ancora arenata e proprio per questo, la Roma cerca di mirare altri obiettivi.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo sul taccuino della società romana è quello di Shkodran Mustafi. Il centrale difensivo tedesco dell’Arsenal è ai titoli di coda con il club londinese. La Roma però spingerebbe per il prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni da versare nelle casse londinesi a fine prestito. La trattativa è già intavolata da parte di Petrachi, desideroso di concludere il tutto nelle prossime ore. Lo stipendio del calciatore è di 3 milioni di euro. Mustafi è una vecchia conoscenza del calcio italiano: infatti, il tedesco aveva già militato in Serie A tra le fila della Sampdoria. Il club ligure lo aveva lanciato sul grande calcio, facendogli pure disputate il Mondiale in Germania 2014. Poi vinto in maniera netta dalla Germania di Joachim Low.