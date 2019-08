Rugani-Roma possibile, tutto dipenderà da Cetin

La Roma è alle prese con l’allestimento difensivo della prossima stagione. Rinnovati i contratti di Dzeko e Under, i capitolini stanno pensando a chi affiancare a Fazio, Juan Jesus e il nuovo arrivato Mancini. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Fonseca avrebbe richiesto il terzino italiano del Chelsea, Zappacosta, messo fuori dal progetto dei Blues da parte di Frank Lampard. Oltre all’ex Torino, i giallorossi vogliono capire se acquistare o no Daniele Rugani.

Il centrale difensivo della Juventus non ha disputato neanche un minuto nella sfida amichevole dei bianconeri contro la Triestina. Visibilmente scuro in volto a Trieste, il difensore vuole cambiare aria dato il poco spazio che Sarri gli sta offrendo a Torino. La Roma pare essere interessata ma deve ancora valutare se tenere in rosa il turco Mert Cetin. L’ex Gençlerbirliği – squadra di Ankara – è sotto esame da parte di Fonseca, che in questi giorni valuterà le potenzialità del difensore.

Qualora l’esito fosse negativo, i capitolini potrebbero fiondarsi su Rugani. Il calciatore italiano in forza alla Juventus vuole dimostrare finalmente il suo valore, dopo l’ennesima stagione poco convincente a Torino. Quest’anno per lui sarà l’anno della verità e dato che il prossimo anno ci sarà l’Europeo, Daniele vuole conquistarsi l’azzurro. Disputate una grande annata e convincere Mancini, sono i suoi obiettivi. La Roma prende tempo.