Salah via dal Liverpool? L’egiziano smentisce tutto

Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro di Mohamed Salah a Liverpool. Il fuoriclasse egiziano ha conquistato l’Inghilterra a suon di gol, portando il Liverpool sul tetto d’Europa. Siglando pure un gol nella finale tutta inglese contro il Tottenham a Madrid. Non c’è motivo dunque per un prematuro addio al club di Anfield Road. Ma è proprio così? Secondo l’ex capitano del Manchester United, Gary Neville, l’ex Roma potrebbe lasciare Liverpool molto presto. Neville è convinto che nella prossima stagione, Momo non giocherà con la maglia del Liverpool. Qualche frizione con Klopp c’è stata e il Real Madrid ha bussato più volte ai cancelli di Anfield per avere informazioni sull’attaccante.

Una secca smentita però è arrivata proprio dal diretto interessato, che ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi del Liverpool mediante la CNN: “Io via da Liverpool? Sono felice qui, sono felice in questa città. I tifosi amano me e io amo loro”.

Salah è un idolo della tifoseria dei Reds, la quale lo considera uno dei migliori calciatori della storia del club avendo realizzato il massimo numero di reti in una stagione di Premier League, ma soprattutto per la Champions League vinta nella passata stagione. La sesta nella storia del glorioso club inglese.