Salernitana-Pescara streaming e diretta Tv Serie B: dove vedere il match del 24/8

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, andrà di scena il match di Serie B Salernitana-Pescara. Le due compagini si sfideranno dinanzi ad una grande cornice di pubblico allo stadio Arechi di Salerno. Salernitana-Pescara, tuttavia, è partita considerata a rischio ordine pubblico per i rapporti tesi tra le due tifoserie. Sarà dunque un Arechi blindato con l’installazione dei container attorno al perimetro della Cruva Nord che sarà isolata dagli altri settori. Non si esclude, inoltre, la chiusura delle attività commerciali che insistono in zona e della metro.

SALERNITANA-PESCARA: PROBABILI FORMAZIONI

Sarà un 3-5-2 meno offensivo rispetto al solito, ma comunque propositivo quello che schiererà mister Ventura in vista della prima giornata del campionato cadetto. Dinanzi a Micai ci saranno con ogni probabilità, Jaroszinski, Billong e Migliorini, sulle corsie laterali agiranno Lombardi e Kiyine, mentre Di Tacchio, Akpro e Firenze proveranno a dare una mano alla fase difensiva mettendo le punte in ondizione di essere pericolose. Il tandem offensivo sarà formato senza dubbio da Giannetti-Jallow. Il Pescara, d’altro canto, dovrà fare a meno di pedine importanti per la prima uscita stagionale come Campagnaro e Crecco. L’undici titolare dovrebbe essere quello già visto in Coppa Italia nel match contro l’Empoli: Fiorillo in porta, Balzano, Bettella, Scognamiglio, Vitturini a comporre la linea difensiva, poi Ventola, Bruno e Busellato in mediana, con il tridente formato da Galano, Tumminello e Brunori.