Sampdoria-Lazio: streaming e diretta tv, dove vedere partita Serie A, 25 agosto ore 20:45

La sfida tra Sampdoria e Lazio caratterizzerà la prima giornata di Serie A 2019/20. I blucerchiati di Di Francesco hanno dimostrato carattere e bel gioco nell’esordio in Coppa Italia, vinto per 3-1 contro il Crotone. Nel primo tempo del match, qualche problema difensivo si è notato, ma il tutto è passato in secondo piano grazie ai gol di Caprari, Quagliarella e Maroni. Il grande atteso è proprio Quagliarella, capocannoniere nella passata stagione con 26 reti e nominato dalla FIFA per il Puskas Award. Il premio giudica il gol più bello dell’anno e la rete dell’attaccante di tacco, contro il Napoli nella passata stagione, è tra le candidate alla vittoria. La Lazio di Simone Inzaghi vuole bissare la gloriosa stagione passata, coronata con la vittoria della Coppa Italia. Vinta a Roma contro l’Atalanta di Gasperini. Ovviamente c’è grande attesa per i biancocelesti, chiamati alla vittoria in questo esordio di campionato. Calcio d’inizio ore 20:45, domenica 25 agosto.

Sampdoria-Lazio, diretta tv e streaming, dove vedere match Serie A, domenica 25 agosto

Il match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20, Sampdoria-Lazio, in programma domenica 25 agosto alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv dalla piattaforma Sky, canali Sky Calcio. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky. Facilissima da scaricare così da non perdere neanche un minuto della partita. Buon divertimento!