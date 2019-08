Sampdoria vicina a un ex obiettivo Juve: arriva in prestito

Si chiama Francisco Trincao ed è a un passo dal vestire la maglia della Sampdoria. Il classe 1999, è un esterno destro molto duttile, capace di giocare anche al centro. Il ragazzo, era stato molto vicino slla Juve che, lo scorso gennaio, aveva provato a strapparlo al Braga, proponendo un prestito oneroso (da 1 milione), più diritto di riscatto fissato a 12.

La trattativa tra Braga e Juventus saltó a causa della volontà dei portoghesi di cedere il giocatore a titolo definitivo, e non in prestito. Ora, peró, si sarebbe aperto uno spiraglio per il prestito, con I blucerchiati che sarebbero molto vicini alla chiusura delle trattative.

Esterno dal grande dinamismo e dalla buona tecnica di base, Trincap ha nelle sue corde la capacità di accentrarsi per andare al tiro e di giocare nella posizione di Falso Nueve, ruolo nel quale ha dimostrato di sapersi ben comportare, mettendo in evidenza un certo feeling con la porta.

In assenza di un centravanti di peso, e con un Quagliarella che difficilmente si ripeterà sugli standard della scorsa stagione, ecco che Trincao potrebbe essere il tanto auspicato rinforzo di Di Francesco in attacco.

Il mister spera di potersi godere un nuovo innesto dopo la sterilità mostrata contro la Lazio. Chissà se Trincao, capocannoniere a Euro 2018 con l’ under 19 (manifestazione in cui mise a segno cinque reti), potrà sofdisfare.le aspettative del mister pescarese.