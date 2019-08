Sanchez-Inter, il cileno potrebbe approdare a Milano oggi

Quando arrivò a Old Trafford per 90 milioni di euro circa, Alexis Sanchez avrebbe dovuto riportare la Premier League al Manchester United a suon di gol. Peccato che di gol, il cileno ne abbia siglati solamente tre nella massima divisione del calcio inglese. Fortemente voluto da Mourinho, l’ex Barcellona e Udinese è stato un flop colossale per i Red Devils. Le possibilità di imporsi con lo United, Alexis le ha avute ma qualcosa è andato storto. Il calciatore ammirato con la maglia dell’Arsenal in Premier League, nel Merseyside non si è mai visto.

Nodo ingaggio per il cileno

Lo United dunque vuole disfarsene il prima possibile e l’Inter di Antonio Conte è vicinissima a concludere l’affare. Il tecnico pugliese aveva espressamente richiesto il cileno, già dai tempi in cui sedeva sulla panchina della Juventus. Il suo mancato arrivo coincise con l’addio ai bianconeri da parte di Conte. Proprio oggi, l’Inter potrebbe portarglielo a Milano, così da formare una coppia formidabile in avanti assieme a Lukaku.

Secondo Sky Sport, El Niño Maravilla arriverebbe con la formula del prestito gratuito, con riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il club inglese vuole disfarsene il prima possibile e l’obiettivo è quello di liberare un ingaggio pesante alla società. Il cileno infatti è tra i calciatori più pagati in Premier League: il suo ingaggio ammonta a 26 milioni di sterline annuali. Qualora dovesse tornare in Italia, Sánchez dovrà ridursi drasticamente il salario dato che certi ingaggi sono totalmente fuori dalla portata dei club nostrani.