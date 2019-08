Sassuolo-Sampdoria: Dove vedere il match in Diretta tv e Streaming

Sassuolo-Sampdoria è il match valevole per il secondo turno di Serie A.

Gli emiliani, dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata contro il Torino per 2-1, esordiranno davanti al proprio pubblico, con tutte le intenzioni di riscattare la sconfitta iniziale.

La Sampdoria arriva invece da una partita certamente più ostica giocata al “Luigi Ferraris” contro la Lazio, che è riuscita ad infliggere 3 reti alla squadra di casa.

Anche loro avranno tutte le intenzioni di conquistare i primi punti, con il vincitore della classifica marcatori che non resterà a secco ancora per molto.

Pronostico analizzando le statistiche

L’ultimo incontro Sassuolo-Sampdoria al Mapei Stadium si è concluso 3-5.

Il Sassuolo che l’ultima partita giocata in casa non è riuscito a trovare il gol, non resta a secco dal febbraio 2018.

Quagliarella, non trova il gol da 3 giornate di Serie A, l’ultima volta che è rimasto a secco per 4 partite è stato a ottobre 2018.

Tutto ciò fa pensare che assisteremo ad una partita da GOL.

Ecco dove vedere la partita in Diretta Tv, Streaming e le probabli formazioni

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari G., Peluso; Traoré, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rogerio

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maroni

Diretta Tv e Streaming

Sassuolo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta Tv il 1 Settembre alle 20.45 su SkySport e in diretta streaming su SkyGo.