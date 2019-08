Schalke 04-Bayern Monaco: streaming e diretta tv, dove vedere il match alle ore 18:30

Il big match di giornata in Germania vedrà come protagonisti i campioni in carica del Bayern Monaco, che se la vedranno, per la seconda giornata del campionato di Bundesliga, contro lo Schalke 04. Sia i ragazzi di Kovac che quelli di Wagner arrivano alla sfida con un punto ciascuno, figli dei pareggi della prima giornata. Il Bayern ha, infatti, pareggiato 2-2 in casa contro l’Herta Berlino, che aveva rimontato l’iniziale svantaggio tra il 36′ e il 39′ del primo tempo. Invece, lo Schalke si è guadagnata il proprio punto in casa del Borussia Monchengladbach, match chiusosi a reti bianche. Il Bayern, galvanizzato dall’arrivo di Coutinho dal Barcellona, lancerà la sfida allo Schalke per ribadire di essere ancora la miglior compagine tedesca e per tenere il passo del Borussia Dortmund, che ha già infilato due vittorie consecutive rispettivamente contro Asburgo e Colonia. Lo Schalke dovrà dare seguito al pareggio ottenuto nella prima giornata e provare ad indirizzare fin da subito la propria stagione su binari diversi da quelli della scorsa stagione, nella quale ha rischiato di salutare la massima divisione tedesca. Il match prenderà il via alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e sulle applicazioni ad esso collegate e seguire il live su Eurosport.