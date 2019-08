Serie A, DAZN sarà visibile anche su Sky? Intesa quasi raggiunta e nuovo canale in arrivo

Sky e DAZN vicini all’accordo. È trascorso circa un anno dalla ripartizione dei diritti televisivi della Serie A che ha costretto i tifosi italiani a sottoscrivere un doppio abbonamento per la completa visione dei match. Sky trasmette in esclusiva sette incontri per turno mentre i diritti dei restanti tre sono stati acquistati da DAZN, piattaforma di streaming del gruppo Perform. La prima stagione non è andata nel migliore dei modi e tanti consumatori si sono lamentati dei continui problemi di trasmissione durante le partite. Qualche settimana fa il quotidiano La Repubblica aveva anticipato i rumors di una trattativa tra le due pay tv per aprire un canale per la visione dei contenuti DAZN anche sul satellite. Secondo Milano Finanza l’accordo strategico potrebbe essere raggiunto addirittura in data odierna e il nuovo progetto si dovrebbe realizzare nel giro di poche settimane.

DAZN sbarca su Sky? I termini dell’intesa. Nel frattempo la piattaforma di streaming del gruppo Perform ha arricchito il proprio palinsesto con i diritti della Liga, della Ligue 1 e di tanti altri eventi sportivi. Secondo Milano Finanza “il progetto prevede la creazione di un canale lineare con il meglio della programmazione sportiva dell’Over-The-Top (Ott) guidato da Veronica Diquattro. In questo modo Sky potrebbe trasmettere tutti i match della Serie A e offrire un boost alla crescita del numero dei propri abbonati. L’accordo sarebbe positivo anche per DAZN, che così amplierebbe bacino d’utenza e visibilità”. Gli abbonati dell’emittente satellitare sono curiosi di sapere se il progetto sarà offerto in maniera gratuita o con costi aggiuntivi sull’abbonamento. Non ci resta che attendere.