Serie A: Dazn si fonde a Sky? Il prezzo degli abbonamenti potrebbe aumentare

La prossima Serie A potrebbe essere tutta in un’unica piattaforma tv. A rivelare lo scottante scoop è La Repubblica. Il giornale parla di un imminente accordo tra Sky e Dazn riguardo a una fusione delle due reti tv, in vista del prossimo campionato di Serie A. L’obiettivo è quello di creare un canale unico satellitare, dove saranno disponibili tutte le partite della massima divisione calcistica italiana. Oltre alla Serie A, la fusione comprenderebbe anche i maggiori campionati europei e internazionali come Ligue 1, MLS, Chinese Super League, Eredivisie, JLeague giapponese e la Copa Libertadores.

La paura di molti abbonati Sky è quella di vedersi aumentare l’abbonamento se questa fusione vada in porto. La carne al fuoco è tanta e ci saranno sicuramente dei pacchetti da selezionare, ma gli appassionati calcistici attendono con trepidazione la decisione delle due reti tv sportive più famose in Italia. Le due reti tv stanno trattando e il canale unico per la Serie A, potrebbe arrivare a metà settembre. Sky potrà dunque avere tutti e 10 i match di Serie A, anziché i 7 presenti nella scorsa stagione. I problemi riscontrati da molti utenti Dazn lo scorso anno, saranno risolti. La calda stagione calcistica sta per iniziare. Sky e Dazn scaldano i motori.