Serie B 2019-2020 1.a giornata, le partite di oggi: Salernitana-Pescara il clou

Serie B. Con l’anticipo dell’Arena Garibaldi di Pisa è ripartita la Serie B, nell’anticipo del venerdì Pisa e Benevento non sono andate oltre lo 0-0. Questo campionato di Serie B dopo il format della passata stagione a 19 squadre, torna a 20 e vedrà ai nastri di partenza le 3 retrocesse dalla Serie A della passata stagione: Chievo, Frosinon ed Empoli. Ma in questa Serie B ci saranno anche le 5 neo promosse: Pisa, Juve Stabia, Entella, Pordenone e Trapani. Ecco sotto il programma della 1.a giornata, tutti i match saranno in diretta ed in esclusiva su Dazn.

Serie B, programma partite sabato 24 agosto



Il programma della 1.a giornata di Serie B prevede ben 6 match, 2 si giocheranno alle ore 18 e sono Crotone-Cosenza e Salernitana-Pescara; mentre le altre 4 gare si giocheranno alle ore 21, ovvero Ascoli-Trapani; Cittadella-Spezia; Entella-Livorno e Venezia-Cremonese.

Crotone-Cosenza. Alle ore 18 allo stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone va in scena il derby calabrese tra due squadre che vogliono far bene in questa stagione. I pitagorici vogliono puntare a qualcosa di meglio rispetto ad una semplice salvezza, mentre gli ospiti firmerebbero per un’altra salvezza tranquilla. Il Crotone ha concluso la passata stagione in 12.a posizione con 43 punti, mentre il Cosenza è arrivato 10° con 46 punti.

Salernitana-Pescara. L’altro anticipo delle ore 18 si giocherà allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. I padroni di casa ripartono da Ventura e dopo la salvezza ottenuta la passata stagione nel playout contro il Venezia, quest’anno i granata puntano ad un campionato più tranquillo. Il Pescara riparte da Luciano Zauri dopo lo scorso anno con Bepi Pillon in panchina che ha centrato i playoff. La Salernitana nello scorso campionato è arrivata in 16.a posizione con 38 punti e si è salvata con il Venezia, poi ripescato al posto del Palermo; il Pescara è arrivato in 4.a posizione con 55 punti.

Ascoli-Trapani. Alle ore 21 allo stadio ‘Del Duca’ di Ascoli i marchigiani ospitano la neopromossa Trapani. I bianconeri ripartono da Paolo Zanetti in panchina che sostituisce Vivarini che ha allenato i bianconeri nella passata stagione. Il Trapani dopo la promozione in Serie B dello scorso campionato con Vincenzo Italiano riparte da Francesco Baldini con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Una curiosità: l due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia questa stagione, gara vinta 2-0 dall’Ascoli. L’Ascoli la passata stagione ha concluso il proprio campionato in 13.a posizione con 43 punti, mentre i siciliani nel girone C di Serie C sono arrivati secondi con 73 punti partecipando ai playoff, poi vinti.

Cittadella-Spezia. Allo stadio ‘Tombolato’ con calcio d’inizio fissato per le ore 21 il Cittadella riceve lo Spezia. I granata vogliono cancellare la delusione della passata stagione quando nella finale playoff furono sconfitti dal Verona con gli scaligeri promossi in Serie A, mentre i liguri vogliono recitare un ruolo da protagonista. Il Cittadella lo scorso anno ha raggiunto i playoff arrivando al 7° posto con 51 punti, mentre gli ospiti hanno raggiunto sempre 51 punti ma arrivando in 6.a posizione.

Entella-Livorno. A Chiavari i padroni di casa dell’Entella bagnano il loro ritorno nella serie cadetta ospitando il Livorno. I liguri puntano a mantenere la cadetteria, dunque l’obiettivo è la permanenza in Serie B. I toscani ripartono da Breda, che lo scorso anno ha raggiunto una difficile salvezza con il club del presidente Spinelli. I liguri lo scorso campionato hanno vinto il girone A di Serie C con 75 punti, uno in più del Piacenza; mentre i toscani sono arrivati in 14.a posizione con 39 punti, uno in più del Venezia, costretto al playout contro la Salernitana.

Venezia-Cremonese. L’ultima gara del sabato di Serie B è in programma al Penzo di Venezia sempre alle ore 21. I lagunari ripartono da Alessio Dionisi in panchina e con la voglia di dimenticare l’annata della passata stagione culminata con la retrocessione in Serie C ma poi i lagunari sono stati ripescati a discapito del Palermo. Gli ospiti partono con la voglia di fare un campionato di alto livello dopo gli innesti del calciomercato e ripartono in panchina da Rastelli, confermato alla guida del club grigiorosso.

Serie B, partite 1.a giornata domenica 25 agosto



Empoli-Juve Stabia (ore 18);

Perugia-Chievo (ore 21)

Serie B, partite 1.a giornata lunedì 26 agosto

Pordenone-Frosinone (ore 21)