Serie B 2019-2020 2.a giornata, le partite di oggi: Benevento-Cittadella il clou

Serie B. La 2.a giornata del campionato cadetto si è aperta con l’anticipo dello stadio ‘Benetegodi’ tra Chievo ed Empoli, entrambe le squadre sono reduci dalla retrocessione dello scorso campionato e vogliono ritornare presto in Serie A. Il match del ‘Bentegodi’ è terminato con un pareggio 1-1, i toscani sono passati in vantaggio al 32′ con Dezi, mentre i clivensi hanno pareggiato al 41′ con Djordjevic. I veneti prendono il primo punto della stagione, l’Empoli sale a 4 punti in classifica. Ecco sotto il programma della 2.a giornata, tutti i match saranno in diretta ed in esclusiva su Dazn.

Serie B, programma partite sabato 31 agosto



Il programma della 2.a giornata di Serie B rispecchia lo stesso calendario seguito per la 1.a giornata, ovvero si giocheranno 6 match alle ore 20.45, 2 si giocheranno alle ore 18 e sono Benevento-Cittadella e Spezia-Crotone, mentre le altre 4 gare si giocheranno alle ore 21, ovvero Cosenza-Salernitana; Cremonese-Entella; Livorno-Perugia e Trapani-Venezia. Il programma verrà completato da 3 gare domenica: Juve Stabia-Pisa e Pescara-Pordenone alle ore 18, mentre alle 21 chiuderà Frosinone-Ascoli.

Benevento-Cittadella. Alle ore 18 allo stadio ‘Vigorito’ di Benevento i campani di Filippo Inzaghi ricevono il Cittadella di Roberto Venturato. Le ‘streghe’ nella gara d’esordio contro il Pisa hanno colto un buon pareggio su un campo difficile, mentre i veneti hanno iniziato male la stagione subendo una pesante sconfitta casalinga contro lo Spezia perdendo per 0-3.

Spezia-Crotone. Alle ore 18 l’altro match del sabato di Serie B è tra Spezia e Crotone, l’incontro si giocherà allo stadio ‘Picco’ di La Spezia. Gli ‘aquilotti’ sono reduci dall’importantissima vittoria esterna al ‘Tombolato’ contro il Cittadella con il punteggio di 0-3; mentre i calabresi giungono a questa sfida dopo il pareggio casalingo dello ‘Scida’ nel derby contro il Cosenza.

Cosenza-Salernitana. Alle ore 21 allo stadio ‘Marulla’ di Cosenza i calabresi allenati da Piero Braglia ricevono la Salernitana di Gian Piero Ventura. I padroni di casa vengono dal buon punto ottenuto nel derby contro il Crotone che si è giocato in trasferta; i campani sono partiti bene in questo campionato battendo all’ ‘Arechi’ il Pescara 3-1.

Cremonese-Entella. Allo stadio ‘Zini’ di Cremona la Cremonese di Davide Rastelli ospita la neo promossa Entella guidata da un esperto della categoria come Roberto Boscaglia. I ‘grigiorossi’ all’esordio nella 1.a giornata di Serie B hanno espungato il ‘Penzo’ battendo per 1-2 il Venezia; i biancocelesti, invece, hanno bagnato il loro ritorno in Serie B battendo al ‘Comunale’ di Chiavari il Livorno 1-0.

Livorno-Perugia. Alle ore 21 allo stadio ‘Picchi’ di Livorno gli amaranto di Roberto Breda ospitano il Perugia di Massimo Oddo. I toscani hanno iniziato questo campionato con una sconfitta sul campo della neo promossa Entella; mentre gli umbri hanno battuto al ‘Curi’ il Chievo con il punteggio di 2-1 nel posticipo domenicale della 1.a giornata di campionato.

Trapani-Venezia. Alle ore 21 allo stadio ‘Provinciale’ di Trapani i siciliani guidati in panchina dal neo tecnico Francesco Baldini ospitano il Venezia di Alessio Dionisi. I siciliani sono reduci dal K.O subito al ‘Del Duca’ di Ascoli contro i marchigiani 3-1; mentre i ‘lagunari’ sono reduci dalla sconfitta casalinga dello stadio ‘Penzo’ contro la Cremonese.

Serie B, partite 2.a giornata domenica 1 settembre



Pescara-Pordenone (ore 18);

Juve Stabia-Pisa (ore 18);

Frosinone-Ascoli (ore 21).