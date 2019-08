Serie D: il calendario del Palermo 2019/20, tutte le partite dei rosanero

È stato appena stilato il calendario di Serie D 2019/20. In questo articolo vi proponiamo il calendario del Palermo. I siciliani ripartono dalla Serie D dopo l’esclusione ai play off di Serie B per illeciti sportivi. La squadra allenata da Pergolizzi vuole da subito tentare l’assalto alla Serie C così da tornare nel giro di un anno nei professionisti. Un impresa che non sarà semplice dato che il Palermo dovrà scontrarsi con avversari temibili come Messina e A.C.R. Messina, senza dimenticare squadre come l’Acireale e il Marsala. L’obiettivo è la vittoria del campionato dopo la delusione nella passata stagione. I tifosi palermitani sono fiduciosi nonostante l‘amarezza nel dover ripartire dai dilettanti dopo annate a cavallo tra la Serie A e la Serie B in questi ultimi anni.

Si parte domenica 1 settembre contro il Marsala, avversario durissimo da incontrare in questa prima giornata di Serie D per I rosanero. Partenza dunque in salita per la compagine siciliana. Sotto il calendario dei rosanero per la stagione 2019/20 che sono stati inseriti nel girone I di Serie D. Presenti tutti i match di andata e ritorno:

1. giornata – Marsala-PALERMO – 01/09/19 – 5/01/20

2. PALERMO-San Tommaso – 08/09/19 – 12/01/20

3. Roccella –PALERMO – 11/09/19 – 19/01/20

4. PALERMO-Marina di Ragusa – 22/09/19 – 26/01/20

5. Messina-PALERMO – 29/09/19 – 02/02/20

6. PALERMO-Cittanovese – 06/10/19 – 09/02/20

7. Biancavilla-PALERMO – 12/10/19 – 16/02/20

8. PALERMO-Licata – 20/10/19 – 23/02/20

9. Nola-PALERMO – 27/10/19 – 01/03/20

10. PALERMO-Corigliano Calabro – 03/11/19 – 08/03/20

11. PALERMO-Savoia – 10/11/19 – 22/03/20

12. Palmese-PALERMO – 17/11/19 – 29/03/20

13. PALERMO-A.C.R. Messina – 24/11/19 – 05/04/20

14. Giugliano-PALERMO – 01/12/19 – 09/04/20

15. PALERMO-Acireale – 08/12/19 – 19/04/20

16. Castrovillari-PALERMO – 15/12/19 – 26/04/20

17. PALERMO-Troina – 22/12/19 – 03/05/20