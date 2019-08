Sicula Leonzio-Bari streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 25 agosto ore 17.30

Sicula Leonzio-Bari, esordio in terra siciliana per i galletti. Gli uomini di mister Cornacchini sono attesi al debutto nel campionato di Serie C dopo aver conquistato la promozione dalla Serie D nella prima stagione dell’era De Laurentiis. Il Bari può essere considerato come una delle grandi favorite per il passaggio in serie cadetta e il mercato ha regalato grandi colpi per la categoria come Antenucci, Scavone, Costa e Kupisz. Il match Sicula Leonzio-Bari, valevole per la prima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 25 agosto alle ore 17.30 nel Sicula Trasporti Stadium di Lentini. I siracusani, allenati da Vito Grieco, sono reduci dal tredicesimo posto della scorsa stagione ed hanno battuto la Vibonese nel turno preliminare della Coppa Italia Serie C. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

Sicula Leonzio-Bari, le parole di Cornacchini. Il tecnico dei pugliesi ha presentato così la sfida in conferenza stampa: “Io sono feroce e voglio che lo siano anche i miei ragazzi. Si inizia finalmente a fare sul serio e servirà il giusto impatto emotivo e nervoso. Ieri in allenamento la squadra mi è sembrata davvero carica, trascinata anche da i nostri meravigliosi tifosi. Quella con la Sicula Leonzio è una gara che si carica da sola, siamo pronti”.

Dove vedere Sicula Leonzio-Bari, diretta tv e streaming

Il match Sicula Leonzio-Bari sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.