Sorteggi Champions League: Guida, data, orario e dove vederlo in Diretta Tv e Streaming

La Champions League sta ufficialmente tornando. Tutto è pronto per l’inizio di questa competizione, che vede come campione in carica il Liverpool, capace di battere per 2-0 il Tottenham in finale.

Il sorteggio dei gironi della prossima UEFA Champions League si terrà nel Principato di Monaco e vedrà particolarmente interessate le prime quattro squadre della scorsa Serie A, nell’ordine: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere in vista del sorteggio di Champions League

Le squadre in prima fascia

Liverpool (ING, campioni in carica)

Chelsea (ING, campioni Europa League)

Barcellona (SPA), Manchester City (ING)

Juventus (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Zenit San Pietroburgo (RUS)

Le fasce delle italiane

Le Italiane saranno così divise: Napoli in seconda fascia, Inter in terza fascia e Atalanta in quarta fascia

Quando sarà il sorteggio dei gironi di Champions League 2019/20

Il sorteggio si terrà giovedì 29 Agosto 2019 alle ore 18.00 nel Principato di Monaco

Dove vedere il sorteggio in Diretta Tv e Streaming

Il sorteggio sarà visibile visibile in Diretta Tv su SkySport 24, SkySport Football e SkySport Collection, oltre che sulle reti Mediaset. L’evento potrà essere seguito anche in Diretta Streaming sul sito della Uefa (Uefa.com) o sul sito di SkySport (Skysport.it)

Quando si terrà la finale di Champions League 2019-20

La finale si terrà sabato 30 maggio all’Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul.