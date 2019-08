Sorteggi gironi Europa League streaming (Dazn) e dove vederli in diretta, oggi ore 13:00

Ormai ci siamo: quest’ oggi, alle 13:00, Roma e Lazio conosceranno il proprio destino europeo attraverso il sorteggio dei gironi di Europa League, che si terranno oggi, alle ore 13:00, presso la sala cerimoniale di Nyon.

Sorteggi Europa League, le italiane imprgnate



Saranno Roma e Lazio a rappresentare l’ Italia nella seconda competizione europea per club. Con due sconfitte incassate in altrettanti incontri, il Torino ha dovuto arrendersi al Wolverhampton, e non verrà inserito nell’ urna per I sorteggi.

Sia Lazio che Roma sono state inserite in prima fascia, ma dovranno comunque stare attente alle insidie che, come sempre, l’urna di Nyon nasconde, tra squadre con ottima tradizione europea, e altre che, bene o male, godono di una migliore forma fisica, avendo inaugurato anzitempo la stagione.

I pericoli maggiori, in seconda fascia, sono rappresentati da squadre cone Borussia Moenchengladbach, Psv, Celtic o Eintraicht Francoforte. Tutte squadre abituate a giocare la Champions, e che potrebbero creare non pochi grattacapi alle due romane.

Attenzione anche al Krasnodar (capace di eliminare il Porto nei preliminari di Champions), e allo Young Boys, compagine giovane e ricca di talento, che si è arresa alla Stella Rossa.

La terza fascia riserva non pochi spauracchi, con squadre come Getafe (sorpresa della scorsa Liga), Espanyol, Rennes (primo nella Ligue 1 di quest’ anno), Feyenoord, e appunto Wolverhampton, che ha messo in risalto un Raul Jimenez da tenere d’ occhio.

Sorteggi gironi Europa League streaming (Dazn) e orario



Sará possibile seguire I sorteggi di Europa League in streaming su Dazn

(https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart), la piattaforma che consente, previa abbomamento da 9,99€ al mese, di vedere alcuni dei match più importanti del week-end calcistico, nonchè la maggior parte degli sport (tennis, pallavolo) in diretta.

I sorteggi, previsti per oggi alle ore 13:00, potranno essere seguiti anche su Sky Sport Football e Sky Sport 24.