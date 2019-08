Sorteggi playoff Uefa Champions League: squadre partecipanti e suddivisione in fasce

Domani, alle 12:00 ora italiana, si terranno a Nyon i sorteggi per i playoff della Champions League 2019\2020. Il turno che dà accesso ai gironi della massima competizione continentale per club, si preannuncia ricco di gol e spettacolo, includendo alcuni dei nomi più illustri del panorama calcistico continentale.

Tra le squadre che prenderanno parte al sorteggio, si segnalano infatti: l’ Ajax (semifinalista dello scorso torneo), il Porto (che ha raggiunto i quarti di finale nella passata stagione) e altre compagini blasonate come: Olympiacos, Celtic e Club Brugges.

Quasi tutte le squadre coinvolte nel sorteggio saranno impegnate nel terzo turno preliminare di Champions League (andata 6\7 agosto, ritorno la settimana successiva). Certi della qualificazione ai playoff, solo Slavia Praga e Young Boys, qualificate di diritto, in quanto rappresentanti del dodicesimo e tredicesimo campionato nel ranking Uefa (Svizzera e Repubblica Ceca).

SORTEGGI PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE: SQUADRE QUALIFICATE E SUDDIVISIONE IN FASCE

Il sorteggio di Champions, similmente a quello di Europa League, si articola in due percorsi: piazzati e campioni

PERCORSO CAMPIONI:

Partecipano le squadre inserite nel percorso campioni (perchè hanno vinto il proprio campionato) nei precedenti turni di qualificazione: in base al coefficiente ranking, le squadre sono divise in teste di serie e non teste di serie:

Teste di serie

PAOK (GRE) / Ajax (NED)

CFR Cluj (ROU) / Celtic (SCO)

Crvena zvezda (SRB) / København (DEN)

GNK Dinamo (CRO) / Ferencváros (HUN)

Non teste di serie

Young Boys (SUI) (qualificata di diritto)

APOEL (CYP) / Qarabağ (AZE)

Slavia Praha (CZE) (qualificata di diritto)

Maribor (SVN) / Rosenborg (NOR)

PERCORSO PIAZZATI

Partecipano le squadre incluse nel percorso piazzati durante i precedenti turni di qualificazione. Anche in questo caso, vale la regola della divisione in Teste di Serie e non Teste di serie

Teste di serie

Krasnodar (RUS) / Porto (POR)

Club Brugge (BEL) / Dynamo Kyiv (UKR)

Non teste di serie

İstanbul Başakşehir (TUR) / Olympiacos (GRE)

Basel (SUI) / LASK (AUT)



SI RICORDA CHE:

le prime squadre ad essere sorteggiate in ogni abbinamento, godono del diritto di disputare la prima partita in casa

Le perdenti del terzo turno di qualificazione, vengono retrocesse ai preliminari di Europa League

Le gare dei playoff si disputeranno il 20\21 agosto (andata) e il 27\28 agosto (ritorno)

SuperNews seguirà per voi, live, i sorteggi dei playoff di Champions League, che si terranno, lo ricordiamo, domani a partire dalle 12:00 ora italiana