Southampton-Liverpool: diretta tv e streaming, dove vedere match Premier sabato 17 agosto

La vittoria in casa con il Norwich per 4-1 dimostra come il Liverpool di Jurgen Klopp voglia portare a casa questa Premier League 2019/20. I Reds sono partiti benissimo all’esordio a Anfield, ma ora dovranno vedersela in trasferta con il Southampton. La squadra di Hasenhuttl vuole riscattarsi dopo la bruttissima sconfitta per 3-0 in casa del Burnley, nella prima partita di Premier. Sarà una sfida speciale per il centrale difensivo del Liverpool, Virgil Van Dijk. L’olandese è fresco di candidatura al UEFA Player of the Year assieme ai mostri sacri Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il Southampton è la squadra che l’ha lanciato nel grande calcio e un po’ di emozione per il colosso olandese, non tarderà a farsi sentire.

I Reds sono reduci da una finale di Supercoppa Europea brillante, anche se vinta solamente ai calci di rigore contro il Chelsea di Lampard. La difesa di Klopp dovrà avere un occhio di riguardo nei confronti di Shane Long, attaccante irlandese rapidissimo in forza al Southampton. Calcio d’inizio sabato 17 agosto, ore 16.

Southampton-Liverpool: streaming e diretta tv, dove vedere il match 18 agosto

Il match Southampton-Liverpool valido per la seconda giornata di Premier League, in programma sabato 18 agosto alle ore 16, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, collegamento alle 15:50 su Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente da smartphone, tablet o computer, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare. Buona visione!