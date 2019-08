SPAL-ATALANTA: BIGLIETTI PER IL MATCH A FERRARA – Per la prima giornata di campionato della Serie A Tim, l’Atalanta affronterà la Spal di Semplici a Ferrara. Un match apertissimo sotto tutti i punti di vista, dove può accadere di tutto. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società bergamasca ha comunicato la variazione dell’orario per i biglietti di Spal-Atalanta.

SPAL-ATALANTA: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ BERGAMASCA

In relazione ai tagliandi per assistere alla partita Spal-Atalanta, secondo quanto comunicato dalla Spal in data odierna: il giorno 22 agosto 2019 alle ore 23:59 si chiude la vendita e riapre il 23 agosto 2019 alle ore 12. Secondo quanto comunicato dalla Spal, i biglietti del Settore ospiti per assistere alla partita Spal-Atalanta, in programma domenica 25 agosto allo stadio Paolo Mazza di Ferrara con inizio alle 20.45, saranno a disposizione a partire dalle 16 di mercoledì 21 agosto. Le vendite chiuderanno alle 19 di sabato 24 agosto. Il circuito di vendita è Vivaticket. I biglietti sono acquistabili senza il bisogno della Fidelity Card.

PREZZI

Intero 32 €

Ridotto Over e Donna 22 €

Per quanto riguarda i ragazzi nati dal 01/01/2007 il biglietto è acquistabile SOLO nei punti vendita VIVATICKET e non on-line. La Spal informa anche riguardo le indicazioni stradali per raggiungere il Settore ospiti dello stadio Paolo Mazza:USCITA CASELLO FERRARA NORD

SEGUIRE LE INDICAZIONI STADIO SETTORE OSPITI

IL PARCHEGGIO OSPITI SI TROVA IN CORSO VITTORIO VENETO