SPAL-ATALANTA FORMAZIONI: LA PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A TIM – L’inizio di un nuova stagione: non dimenticare il passato, ma allo stesso resettare tutto e partire più affamati di prima. E’ questo l’obbiettivo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che per la prima giornata di campionato affronterà la SPAL di Leonardo Semplici: team che si è salvato tranquillamente grazie alle reti dell’ex centravanti della Dea Andrea Petagna (16 goal). Sicuramente vedremo una partita apertissima sotto tutti i punti di vista: nella quale entrambe le squadre vorranno cominciare bene. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni, le quote e i pronostici di Spal-Atalanta.

SPAL-ATALANTA FORMAZIONI: LE PROBABILI FORMAZIONI (SERIE A 2019-20)

Per i padroni di casa Petagna e Floccari verranno schierati in attacco. Di Francesco e D’Alessandro molto probabilmente saranno titolari sulle corsie laterali del 3-5-2 di Semplici. Classica difesa a tre con Cionek, Vicari e Felipe. Gian Piero Gasperini invece conferma il suo classico 3-4-1-2 con Gomez a sostegno del duo Muriel-Zapata. Hateboer e Gosens occuperanno le due corsie laterali, mentre in mediana ci saranno i soliti De Roon e Freuler. In difesa Skrtel potrebbe partire dall’inizio.

SPAL-ATALANTA FORMAZIONI

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Skrtel, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

SPAL-ATALANTA: PRONOSTICI E QUOTE

In termini di scommesse, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono favoriti: il 2 è dato a 1.80; il pareggio a 3.50; la vittoria della Spal a 5. Si prospetta di vedere una partita ricca di goal e constatando i problemi difensivi della Dea, un Goal + Over 2.5 ci può stare. Per quanto concerne le doppie chance, un x2 è comodo ma un 1/2 non è da escludere. Staremo a vedere.