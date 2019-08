SPAL-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: AL VIA IL PRIMO MATCH DEI NERAZZURRI – Per la prima partita del campionato di Serie A Tim 2019-20, l’Atalanta andrà a Ferrara contro la Spal di Leonardo Semplici. Una partita nella quale i nerazzurri sono abbastanza concentrati e che vorranno a tutti i costi portare a casa i primi tre punti stagionali. Non sarà facile per gli uomini di Gian Piero Gasperini, visto che gli orobici non hanno mai vinto allo stadio Paolo Mazza da quando i ferraresi sono tornati meritatamente nel massimo campionato italiano. La preparazione è stata svolta nella maniera migliore possibile e si spera di raccogliere i frutti sperati. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e vediamo le formazioni ufficiali di Spal-Atalanta.

SPAL-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: GLI SCHIERAMENTI DEFINITIVI

Spal-Atalanta formazioni ufficiali, le scelte dei rispettivi tecnici – Leonardo Semplici schiererà il suo 3-5-2, con molti ex giocatori della Dea: Etrit Berisha, D’Alessandro, Kurtic, Petagna e Floccari. Difesa a tre con Cionek, Felipe e Vicari, fondamentale il contributo anche di Missiroli e Di Francesco soprattutto in fase offensiva. L’Atalanta di Gasperini non è da meno e punta sul motto “squadra da Champions non si cambia” (aldilà di qualche problematica): sulla retroguardia c’è Palomino, insieme al duo Skrtel-Toloi, Pasalic sostituisce Josip Ilicic sulla trequarti con Gomez insieme a Zapata in attacco. Sulle fasce Hateboer e Castagne, mentre confermato il perno della mediana Marten de Roon.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Skrtel; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Freuler; Gomez, Zapata.