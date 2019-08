SPAL-ATALANTA FORMAZIONI: TUTTO PRONTO PER STASERA – Per la prima giornata del campionato di Serie A 2019-20, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà la Spal di Leonardi Semplici: squadra che si è salvata tranquillamente grazie alle prodezze dell’ex centravanti della Dea Andrea Petagna (16 goal). I nerazzurri hanno svolto la preparazione nel migliore dei modi, aldilà che il mister di Grugliasco abbia richiesto esplicitamente altre pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista. Nonostante la UEFA Champions League conquistata con il terzo posto (nella stagione 2018-2010), gli orobici non vogliono tralasciare il campionato e una buona partenza potrebbe influenzare in positivo il percorso dell’Atalanta. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere le formazioni di Spal-Atalanta.

SPAL-ATALANTA FORMAZIONI

SPAL-ATALANTA FORMAZIONI: LE DECISIONI DI ENTRAMBE LE SQUADRE – I padroni di casa schiereranno il classico 3-5-2 con tanti ex nerazzurri: a partire da Etrit Berisha fino ad arrivare ai vari D’Alessandro, Kurtic, Petagna e Floccari. Chiavi della difesa a Cionek, Felipe e Vicari, con Missiroli e Di Francesco che daranno una mano anche in fase offensiva. Per quanto riguarda l’Atalanta molti cambiamenti: sulla retroguardia c’è Andrea Masiello, Pasalic sostituirebbe momentaneamente Freuler, Malinovskyi presente sulla trequarti con Gomez insieme a Zapata. Muriel ha fatto lavoro differenziato.



Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.