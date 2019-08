Spal-Atalanta: informazioni Biglietti Settore Ospiti

SPAL-ATALANTA: LA SERIE A 2019-20 COMINCIA QUI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sull’inizio della nuova stagione calcistica, la più importante in 112 anni di storia atalantina (soprattutto per il debutto in UEFA Champions League). Il primo match si giocherà a Ferrara contro la Spal di Semplici. Un match apertissimo nella quale queste squadre possono regalare sicuramente goal e spettacolo. Per quanto concerne la vendita dei biglietti per i tifosi della Dea, la società bergamasca ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale nella quale vi erano tutte le informazioni sulla questione. Ecco il comunicato.

SPAL-ATALANTA: IL COMUNICATO SUI BIGLIETTI DEL SETTORE OSPITI

Spal-Atalanta: per il settore ospiti – Secondo quanto comunicato dalla Spal, i biglietti del Settore ospiti per assistere alla partita Spal-Atalanta, in programma domenica 25 agosto allo stadio Paolo Mazza di Ferrara con inizio alle 20.45, saranno a disposizione a partire dalle 16 di mercoledì 21 agosto. Le vendite chiuderanno alle 19 di sabato 24 agosto. Il circuito di vendita è Vivaticket. I biglietti sono acquistabili senza obbligo di Fidelity Card.

PREZZI

Intero € 32

Ridotto Over e Donna € 22

Per quanto riguarda i ragazzi nati dal 01/01/2007 il biglietto è acquistabile SOLO nei punti vendita VIVATICKET e non on-line.