SPAL-ATALANTA: I nerazzurri sono pienamente concentrati per l’inizio della nuova stagione calcistica 2019-20, annata dove la Dea sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia e UEFA Champions League. Oggi ha parlato Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa pre-partita. Andiamo a sentire quello che ha detto in vista del match contro i ferraresi.

SPAL-ATALANTA: LE PAROLE DI GIAN PIERO GASPERINI

“L’obbiettivo è la salvezza, riprendo le parole del presidente Antonio Percassi. Bisogna essere umili in questi casi e ripartire completamente da zero. Gli obbiettivi verranno decisi strada facendo: che sia Scudetto, Europa League o semplice salvezza. La permanenza del gruppo? Per noi è un grandissimo vantaggio in questo contesto, dal punto di vista tattico e dell’esperienza in campo. Siamo in grado di affrontare i match con una conoscenza praticamente quasi perfetta. Ci sono squadre che hanno fatto una grande campagna acquisti. Noi abbiamo confermato l’ossatura del terzo posto, compresi i big tanto richiesti. A livello complessivo nelle rose vedo squadre più forti perché non hanno confermato il blocco, ma si sono rinforzate. Poi ci vuole più tempo, ma due o tre squadre hanno fatto operazioni molto interessanti. Da parte di tutti c’è grande voglia di migliorarsi sotto tutti i punti di vista”.