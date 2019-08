SPAL-ATALANTA PAGELLE DEI GIOCATORI NERAZZURRI DI GASPERINI

Gollini (6,5): Non ha colpe sul primo goal dei padroni di casa. Decisivo il suo salvataggio sul possibile 3-1 della Spal.

Palomino (6): Dalle difficoltà del primo tempo nascono le buone marcature della ripresa.

Masiello (6): Con Djimsiti grande difficoltà nel goal di Di Francesco. Nella ripresa migliora sulla retroguardia.

Djimsiti (6): Migliora molto negli ultimi 45 minuti con una buona prestazione.

Gosens (7): Bella partita sulla fascia sinistra, autore del goal del primo tempo.

Hateboer (7): Sulla destra decisive le sue galoppate. Autore dell’assist per Gosens.

De Roon (6,5): Bene a centrocampo grazie alla sua grinta.

Pasalic (6): Non riesce ad esprimersi al meglio sulla trequarti, quando viene arretrato in mediana rende molto meglio.

Freuler (6): Sfiora la rete nel primo tempo. Esce per dare spazio a Malinovskyi.

Gomez (7): Bene sulla trequarti, sfiora il goal nel primo tempo. Grande il suo assist per Muriel.

Zapata (6): Quando c’è da attaccare non è male durante la fase di costruzione, ma non trova il goal. Esce per Toloi.

Muriel (8): Entra in campo ed è decisivo nel match: doppietta che regala la vittoria all’Atalanta. Esordio da Dea.

Malinovskyi (6,5): Non male come prima partita in A, ma il suo potenziale deve venire fuori.

Toloi (6): In dieci minuti dimostra grande sicurezza sulla retroguardia.