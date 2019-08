VERSO SPAL-ATALANTA: L’ATTESA E’ FINITA – Dopo mesi di paziente attesa, si ritorna finalmente a giocare. La nuova stagione calcistica 2019-20 sta per iniziare e i tifosi non vedono l’ora di vivere al meglio il campionato. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il terzo posto conquistato l’anno scorso, ha voglia di ripetersi: considerando anche la qualificazione ottenuta in Coppa dei Campioni. Oggi, ai microfoni della società bergamasca (più precisamente su Youtube) il capitano della Dea Papu Gomez: tra fame e tanta voglia di confermare le proprie potenzialità in campionato.

SPAL-ATALANTA: LE PAROLE DEL PAPU GOMEZ IN QUEL DI ZINGONIA

“Attesa ansiosa dopo una lunga preparazione, abbiamo voglia di ricominciare alla grande. In questa annata voglio raggiungere le 300 partite in Serie A e fare tanto con l’Atalanta: ho tanti obbiettivi. La mentalità è fondamentale: ci saranno tantissime partite e quindi sarà decisivo essere tutti compatti. Gruppo? Il nostro ideale, dimostra che nei momenti di difficoltà sa risollevarsi: si lavora seriamente e ci troviamo in grandissima sintonia. Non bisogna solo essere calciatore, ma anche come uomo, spero di continuare così. Mi piace sempre pensare al presente, dove voglio dare tutto: ogni anno sono sempre stato così. Spal-Atalanta? La Spal è stata una squadra molto tosta dove abbiamo affrontato molti ex: sarà una grande battaglia”.