SPAL-ATALANTA: I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono carichi per l’inizio della nuova stagione calcistica 2019-2020, annata dove la Dea sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia, ma soprattutto la UEFA Champions League (affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina). Per la prima giornata di campionato l’Atalanta farà visita a Ferrara, in casa della Spal di Semplici: squadra che l’anno scorso si è salvata grazie alle prodezze dell’ex centravanti orobico Andrea Petagna (16 goal). Il popolo nerazzurro è carico, e al Paolo Mazza saranno presenti più di 1400 bergamaschi al seguito. Nonostante ciò il mister di Grugliasco dovrà affrontare delle problematiche in termini di formazioni: ecco la situazione.

SPAL-ATALANTA: PROBLEMA SULLE FASCE LATERALI – Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno sia di Castagne (per infortunio) che di Reca (questioni relegate al calciomercato), e il problema sulle fasce laterali potrebbe risultare decisivo. Nonostante ciò l’Atalanta cercherà di sistemare la situazione, anche se mancheranno delle vere e proprie alternative: ci sono solo Gosens e Hateboer. Staremo a vedere se il mister di Grugliasco tirerà fuori il classico coniglio dal cilindro a partita in corso.