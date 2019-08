SPAL-ATALANTA: IL MATCH DI FERRARA E’ ALLE PORTE – La Dea di Gian Piero Gasperini è pronta per l’esordio stagionale 2019-20. Per la prima giornata della Serie A Tim, i nerazzurri affronteranno la Spal di Leonardo Semplici, ma dovranno fare a meno di Josip Ilicic. Tra i tanti scalpita il trequartista Ruslan Malinovskyi: riuscirà il numero 18 atalantino a stupire tutti con un grandissimo esordio?

SPAL-ATALANTA, SCALPITA IL CENTROCAMPISTA OFFENSIVO RUSLAN MALINOVSKYI

SPAL-ATALANTA: POSSIBILI NOVITA’ SULLA TREQUARTI – Ruslan Malinovskyi è sicuramente uno degli acquisti che ha stupito più di tutti nel ritiro precampionato: sia a Clusone che in Inghilterra. Sulla trequarti si è dimostrato all’altezza della situazione nerazzurra: buona fase di costruzione offensiva, grinta, tanta voglia di giocare e buon gioco di gambe. Il numero 18 della Dea ha un grande talento e per lui l’Atalanta può diventare la sua definitiva consacrazione calcistica. Contro la Spal di Leonardo Semplici mancherà una pedina importante come il fantasista Josip Ilicic (autore di una fantastica stagione l’anno scorso tra giocate, goal e assist), per non parlare di un Luis Muriel che 99 su 100 verrà messo in panchina, e molto probabilmente Ruslan sarà protagonista con la sua prima da titolare in Serie A: staremo a vedere se Malinovskyi riuscirà a trascinare i ragazzi di Gian Piero Gasperini fino alla vittoria.